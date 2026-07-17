Afamados artistas internacionales brindarán un espectáculo inédito en el descanso de la final: con motivo del Mundial 2026, la FIFA busca producir, gracias a una programación musical excepcional, un acontecimiento cultural global que aspire a ampliar su audiencia más allá de los aficionados al fútbol.

El evento se realizará en el medio tiempo del duelo entre España y Argentina, este domingo 19 de julio, en el Estadio New York New Jersey, con la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

¿A qué hora empieza el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026?

El Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 iniciará durante el descanso del duelo entre España y Argentina. Por lo que el espectáculo podría iniciar a las 2:50 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:50 p.m.

1:50 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:50 p.m.

2:50 p.m. Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 3:50 p.m.

3:50 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4:50 p.m.

4:50 p.m. España: 9:50 p.m.

¿Qué artistas cantarán en el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026?

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel

Coldplay junto al coro PS22

Burna Boy

Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”

¿En qué canales ver el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026?