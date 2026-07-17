Afamados artistas internacionales brindarán un espectáculo inédito en el descanso de la final: con motivo del Mundial 2026, la FIFA busca producir, gracias a una programación musical excepcional, un acontecimiento cultural global que aspire a ampliar su audiencia más allá de los aficionados al fútbol.
Afamados artistas internacionales brindarán un espectáculo inédito en el descanso de la final: con motivo del Mundial 2026, la FIFA busca producir, gracias a una programación musical excepcional, un acontecimiento cultural global que aspire a ampliar su audiencia más allá de los aficionados al fútbol.
El evento se realizará en el medio tiempo del duelo entre España y Argentina, este domingo 19 de julio, en el Estadio New York New Jersey, con la dirección de Chris Martin, vocalista de Coldplay.
El Show de Medio Tiempo del Mundial 2026 iniciará durante el descanso del duelo entre España y Argentina. Por lo que el espectáculo podría iniciar a las 2:50 p.m. (hora peruana).
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:50 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:50 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 3:50 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4:50 p.m.
- España: 9:50 p.m.
- Madonna
- Shakira
- BTS
- Justin Bieber
- Gustavo Dudamel
- Coldplay junto al coro PS22
- Burna Boy
- Los personajes de “Sesame Street” y “The Muppets”