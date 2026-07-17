Conoce todos los detalles del Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Conoce todos los detalles del Show de Medio Tiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Por Redacción EC

Afamados artistas internacionales brindarán un espectáculo inédito en el descanso de la final: con motivo del Mundial 2026, la FIFA busca producir, gracias a una programación musical excepcional, un acontecimiento cultural global que aspire a ampliar su audiencia más allá de los aficionados al fútbol.

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