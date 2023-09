Lionel Messi se sentó a conversar con Migue Granados, actor, músico y productor argentino. La ‘Pulga’ comentó varios pasajes de su vida y cómo le va hoy en día en el Inter Mimai, donde es el goleador del equipo. Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue cuando se refirió al PSG, el astro argentino comentó desde la incomodidad, que el club no le hizo un reconocimiento por ganar la Copa del Mundo.

“Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno”, comentó ‘Leo’. Recordemos que Argentina le ganó la final del Mundial a Francia por penales.

Posteriormente, se refirió a su paso por PSG. “Se dio así. No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeon del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...”.

“Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez”, finalizó Lionel.