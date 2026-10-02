Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal. Foto: Instagram
Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La tensión en la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicara un contundente mensaje en redes sociales tras la salida del delantero de la concentración en Copenhague. La familiar del capitán portugués cuestionó al periodismo, a la estructura del combinado nacional y también a la sociedad lusa.

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