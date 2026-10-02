La tensión en la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, publicara un contundente mensaje en redes sociales tras la salida del delantero de la concentración en Copenhague. La familiar del capitán portugués cuestionó al periodismo, a la estructura del combinado nacional y también a la sociedad lusa.

Aveiro compartió una fotografía de Cristiano Ronaldo arrodillado frente al arco, acompañada de la frase “todo dicho”. En la publicación también se sostuvo que “CR7 merece más respeto”, que “la selección merece más estructura” y que “el periodismo portugués merece más competencia y menos especulación”.

El mensaje fue más allá del ámbito futbolístico y apuntó directamente contra los portugueses. “En relación a los portugueses, bien... no merecen tener lo mejor en nada”, escribió Elma Aveiro, quien calificó a sus compatriotas de “envidiosos, despectivos, ignorantes” y sostuvo que “merecen volver a la mediocridad” que, según su publicación, existía antes de la irrupción de su hermano en la selección.

La hermana del delantero cerró su mensaje con una defensa directa al máximo goleador histórico del combinado luso: “¡Gracias por todo, CR7! Merecías más”. Sus declaraciones aparecieron pocas horas después de que Ronaldo confirmara su decisión de abandonar la concentración portuguesa.

¿Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

La salida del delantero se produjo después de la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, partido en el que Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó. Al día siguiente tampoco participó del entrenamiento junto a los jugadores que no habían sumado minutos, mientras el técnico Jorge Jesus aseguró que se trataba de una conducta habitual del futbolista.

Elma Aveiro junto a Cristiano Ronaldo (Foto: Elma Aveiro / Instagram)

Jesus había defendido públicamente su decisión de dejar al capitán entre los suplentes y dejó claro que mantendría su autoridad sobre la alineación. “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo abandonó el centro de entrenamiento de la Federación Portuguesa de Fútbol y se dirigió en una furgoneta hacia Madrid. El delantero había conversado previamente con Pedro Proença, presidente de la federación, y comunicó su decisión a través de sus redes sociales. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, señaló.

La salida se produjo cuando Portugal todavía tenía por disputar dos encuentros de la fase de la Liga de Naciones de la UEFA, ante Noruega y Dinamarca. La Federación confirmó la ausencia de Ronaldo del entrenamiento realizado en el Parkenstadion, aunque no precisó públicamente los motivos de su decisión.

🇵🇹‼️ FUERTES mensajes y reposteos de Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, tras su salida de la selección de Portugal.



📲 Elma publicó diversas historias en su Instagram contra el periodismo, la Federación portuguesa y el público luso en general pic.twitter.com/qHY1rhI2J6 — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2026

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