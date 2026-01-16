El mediocampista argentino Enzo Fernández, campeón del mundo con la selección y figura central en el Chelsea, volvió a entrar en rumores de mercado europeo tras trascendida la posibilidad de que un gigante continental lo tenga en su radar. Según reportes de medios deportivos, el Paris Saint-Germain estaría evaluando la opción de lanzar una oferta cercana a los 150 millones de dólares por su pase, cifra que superaría lo que el club inglés pagó originalmente por él.

El interés del PSG se inscribe en un plan del club parisino por reforzar su plantilla tras su reciente consagración como campeón de la Champions League y mantener un alto nivel competitivo tanto en Francia como en Europa. En ese sentido, los dirigentes habrían identificado en Fernández un jugador con liderazgo, calidad ganadora y perfil para fortalecer el mediocampo de cara a futuras temporadas.

Sin embargo, la posible operación no parece estar en la agenda inmediata para los parisinos. A pesar del interés, fuentes señalan que no se espera un movimiento concreto en el mercado que está en curso, y que un fichaje de esta magnitud podría quedar reservado para el próximo verano europeo, cuando las negociaciones suelen tomar mayor impulso.

Por su parte, Chelsea mantiene a Fernández como una pieza clave de su proyecto deportivo y, según diversas fuentes, no tiene intención de desprenderse del argentino a menos que se presente una oferta realmente excepcional. El volante está bajo contrato con el club inglés por varios años más, lo que da margen para que cualquier decisión sobre su futuro se plantee con calma y según cómo evolucione su situación deportiva y contractual.