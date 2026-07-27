Enzo Pérez vivió una tarde para el olvido en apenas su segundo partido con la camiseta de Deportivo Maipú. El exvolante de River Plate fue expulsado en la derrota por 1-0 ante Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional, pero lo que ocurrió después de la tarjeta roja terminó convirtiéndose en una de las imágenes más polémicas del fin de semana en el fútbol argentino.

La acción se produjo en el complemento, cuando el mediocampista protagonizó un fuerte cruce con un rival y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. Lejos de aceptar la decisión, Pérez reaccionó con evidente enojo y comenzó a protestar airadamente, mientras jugadores de ambos equipos intentaban contener la situación para evitar que el conflicto escalara.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Camino a los vestuarios, el experimentado futbolista realizó un gesto desafiante hacia las tribunas del Gigante del Norte, lo que encendió aún más los ánimos entre los hinchas locales. La tensión aumentó rápidamente y el ambiente se volvió hostil, obligando a sus compañeros y al personal de seguridad a intervenir para impedir que la situación pasara a mayores.

Enzo Pérez perdió completamente la cabeza. Lo expulsaron por decirle "ladrón" al árbitro y, cuando se iba lo reputeó al cuarto árbitro y le escupió en la cara. Sacadísimo Enzo no juega nunca más pic.twitter.com/WEy4i2BVoy — Ale Bertini (@abertini1) July 27, 2026

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas contra el volante de 39 años, reconocido durante gran parte de su carrera por su liderazgo y experiencia. Muchos aficionados lamentaron que un jugador de su trayectoria terminara siendo protagonista por una reacción antideportiva y no por su rendimiento dentro del campo.

La derrota dejó a Deportivo Maipú con las manos vacías, pero el foco quedó puesto en el comportamiento de Enzo Pérez. El mediocampista ahora no solo deberá cumplir una fecha de suspensión, sino que también quedó en el centro del debate por una actitud que contrastó con la imagen de referente que construyó durante años y que terminó opacando por completo el desarrollo del encuentro.

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