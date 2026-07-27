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Tras ver la tarjeta roja, Enzo Pérez desató un escándalo que terminó por empañar el partido de la segunda división del fútbol argentino.
Tras ver la tarjeta roja, Enzo Pérez desató un escándalo que terminó por empañar el partido de la segunda división del fútbol argentino.
Por Marco Quilca León

Enzo Pérez vivió una tarde para el olvido en apenas su segundo partido con la camiseta de Deportivo Maipú. El exvolante de River Plate fue expulsado en la derrota por 1-0 ante Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional, pero lo que ocurrió después de la tarjeta roja terminó convirtiéndose en una de las imágenes más polémicas del fin de semana en el fútbol argentino.

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