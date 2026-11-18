El Manchester United recibió una inesperada noticia sobre una de sus mayores promesas. JJ Gabriel anunció su despedida del club inglés sin haber disputado un partido oficial con el primer equipo, una decisión que sorprendió a los seguidores de los ‘Diablos Rojos’ y que estaría relacionada con su futuro en el fútbol europeo.

El juvenil inglés, considerado una futura estrella por su talento y proyección, comunicó su salida mediante un video publicado en redes sociales.

JJ Gabriel sorprende con su salida del Manchester United. Foto: Manchester United

JJ Gabriel se despide del Manchester United con emotivo mensaje

El futbolista sorprendió al club en septiembre, cuando solicitó que se cancelara su inscripción, apenas un mes antes de cumplir 16 años. Su decisión llegó cuando estaba cerca de tener una oportunidad con el primer equipo.

A través de un video, Gabriel agradeció a los entrenadores, compañeros y trabajadores que lo acompañaron durante su formación en las divisiones inferiores del Manchester United.

“Me diste momentos que siempre guardaré. A cada entrenador y a cada miembro del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron, gracias por creer en mí y ayudarme a crecer”, expresó.

Asimismo, dejó un mensaje sobre el vínculo que mantendrá con la institución inglesa pese a iniciar una nueva etapa en su carrera.

“Al comenzar mi próximo capítulo, el Manchester United siempre será parte de mi historia”, añadió.

🚨👋🏼 JJ Gabriel: “Goodbye and thank you, Man United”. https://t.co/5uXeBLHIcX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Real Madrid tendría un acuerdo para fichar a JJ Gabriel

La salida del joven atacante estaría relacionada con el interés del Real Madrid. De acuerdo con Sky Sports, el conjunto español alcanzó un acuerdo con el Manchester United para fichar oficialmente al futbolista en enero.

Gabriel es hijo del exinternacional irlandés Joe O’Cearuill y ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus actuaciones en las categorías juveniles. Su rendimiento le permitió recibir el premio al mejor jugador de la cantera del Manchester United durante la temporada pasada.

En Inglaterra existían grandes expectativas sobre su futuro, al punto de que se contemplaba su rápida promoción al primer equipo. Sin embargo, su decisión de abandonar el club cambió los planes que se tenían para su desarrollo.

JJ Gabriel estuvo cerca de debutar oficialmente con el Manchester United

Pese a no disputar ningún encuentro oficial con el primer equipo, Gabriel ya había tenido una primera experiencia bajo las órdenes del equipo principal.

El juvenil debutó en un amistoso frente al Atlético de Madrid en agosto y estaba previsto que pudiera convertirse en el futbolista más joven en la historia del Manchester United en disputar un partido de la Copa de la Liga.

JJ Gabriel se despide del Manchester United sin jugar un partido oficial. Foto: DAZN

La posibilidad estaba sobre la mesa para el encuentro frente al Brighton, programado para septiembre. No obstante, el atacante comunicó su intención de dejar la institución en la víspera de ese compromiso.

De esta manera, JJ Gabriel cierra su etapa en el Manchester United sin haber conseguido debutar oficialmente con el primer equipo, pero con una importante expectativa sobre su futuro y la posibilidad de continuar su desarrollo en el Real Madrid.

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