Erick Pulgar pateó sin pelota a Bruno Fuchs, pero el árbitro solo sacó amarilla y no fue llamado por el VAR.
Erick Pulgar pateó sin pelota a Bruno Fuchs, pero el árbitro solo sacó amarilla y no fue llamado por el VAR.
Redacción EC
Redacción EC

La primera polémica de la tarde en la gran final de la entre . A los 30 minutos, Erick Pulgar pateó con las canillas a Bruno Fuchs tras una falta a Giorgian de Arrascaeta en el medio campo; sin embargo, el árbitro del partido decidió sacar tarjeta amarilla.

LEE: “Económicamente tienen un nivel europeo”: Alina Moine, el elogio al Monumental y un análisis del trasfondo del dominio brasileño

El encuentro que se viene disputando en el Estadio Monumental de Lima, por la gran final única de la Copa Libertadores 2025, se está jugando con más pierna fuerte que con juego. Y un claro ejemplo es el ‘Fla’ que ya tiene tres jugadores amonestados en apenas 38 minutos: Jorginho, Pulgar y De Arrascaeta.

Por su parte, Palmeiras solo tiene a Raphael Veiga como único jugador apercibido.

  • Mira la patada de Erick Pulgar Vidal que solo fue amarilla:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC