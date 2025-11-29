La primera polémica de la tarde en la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. A los 30 minutos, Erick Pulgar pateó con las canillas a Bruno Fuchs tras una falta a Giorgian de Arrascaeta en el medio campo; sin embargo, el árbitro del partido decidió sacar tarjeta amarilla.

El encuentro que se viene disputando en el Estadio Monumental de Lima, por la gran final única de la Copa Libertadores 2025, se está jugando con más pierna fuerte que con juego. Y un claro ejemplo es el ‘Fla’ que ya tiene tres jugadores amonestados en apenas 38 minutos: Jorginho, Pulgar y De Arrascaeta.

Por su parte, Palmeiras solo tiene a Raphael Veiga como único jugador apercibido.

Mira la patada de Erick Pulgar Vidal que solo fue amarilla: