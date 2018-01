Eric Abidal hizo aclaración sobre palabras de Lionel Messi

La confesión de Eric Abidal, ex futbolista del Barcelona, sobre el momento que le tocó vivir cuando vestía la camiseta del club catalán y le hacía frente al cáncer remeció el mundo deportivo. La vivencia que contó el francés tuvo como protagonista a Lionel Messi.

Eric Abidal, quien sufrió cáncer al hígado, habló en el Canal+ de Francia y narró lo siguiente: "Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos, les decía chicos, no se preocupen, yo estoy allí. ¿Sabes qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'".

Sin embargo, el propio Abidal, a través de su cuenta de Twitter, realizó una aclaración, dirigida al programa español "El Chiringuito", acerca de lo que dijo, en especial con la parte en la que menciona a Lionel Messi.

"Aclaración: cuando envié el video para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así, ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí", publicó el ex jugador del Barcelona.

El periodista Josep Pedrerol, cabeza de "El Chiringuito", quien fue mencionado en el tuit de Abidal, le respondió al francés con las siguientes palabras: "Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo".