Eric Abidal se encuentra totalmente recuperado de un cáncer de hígado que se le detectó cuando jugaba en el Barcelona, allá por el 2011.

La recuperación del defensor francés tomó mucho tiempo. Vivió momentos complicados, incluso con sus compañeros del Barcelona. En entrevista con Canal + de Francia, Abidal hizo esta confesión.

"Hay algunos compañeros que me vieron muy delgado. Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos, les decía chicos, no se preocupen, yo estoy allí. ¿Sabes qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos', pero ellos me decían que me venían como un cadáver y que eso los dejaba hecho polvos"

El ex jugador de la selección francesa también recordó con Thierry Henry lo fue a visitar al hospital donde lo estaban tratando.

"Titi vino a verme de Nueva York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver".