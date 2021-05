Solo falta que se haga oficial. La llega de Eric García está cerca de concretarse, el mismo futbolista ha confirmado su regreso a Barcelona. Si bien, el defensa español ha realizado toda su carrera profesional en el Manchester City, se formó en las inferiores del conjunto liderado por Lionel Messi.

En declaraciones para L’Esportiu, Eric García confirmó su llegada al ‘Barca: “Volver al Barcelona es una apuesta valiente”. El defensa del Manchester City se siente seguro por la decisión tomada. “He pensado en mi futuro, en lo que creo que es ahora lo mejor y estoy muy convencido del paso que he dado”, se refirió el español sobre su próxima llegada al conjunto blaugrana.

“Yo he crecido una barbaridad. En Inglaterra me he hecho hombre, la verdad”, finalizó el joven de 20 años. Antes de la confirmación del mismo jugador sobre su llegada a Camp Nou, fue Guardiola el que confirmó su llegada con los azulgranas. “Creo que Eric García va a fichar por el Barcelona”, dijo el entrenador de los citizens en una conferencia de prensa en el mes de abril.

Show Player

Eric García se refirió a Gerard Pique

Situación complicada para Eric García que llegará en busca de un puesto como titular. Por esta razón, el defensa español señaló que no le gustan las comparaciones con su compatriota: “No le doy ninguna importancia porque somos futbolistas diferentes, ¿no? La verdad, quito hierro al tema”.

“Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido, yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente. Así que la única comparación posible es ésta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él fue al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él”, concretó García en L’Esportiu.

Eric García y su admiración por el Kun Agüero

“Es un fenómeno y una máquina de hacer goles. ¿Que tiene una edad? Olvídate. El Kun hará goles hasta los 100 años, es una leyenda, un mito. Y un compañero fabuloso”, expresó el defensa español sobre el que podría seguir siendo compartiendo entrenamientos con el argentino, solo que dentro del Camp Nou.