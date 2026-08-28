Erick Noriega volvió a demostrar que puede ser una pieza importante para Gremio. El futbolista peruano fue titular en el clásico de Porto Alegre ante Internacional y protagonizó una destacada actuación en la ida de los cuartos de final de la Copa Betano de Brasil.

El encuentro terminó 1-1, pero uno de los nombres que recibió comentarios positivos durante la transmisión fue el del defensor peruano, especialmente por su intensidad para disputar cada pelota y su capacidad para imponerse en los duelos.

Erick Noriega sacó la garra peruana en el clásico y dejó a Paulinho Paula en una jugada clave. Foto: @joaopbopp/ Instagram

Erick Noriega sacó la cara en el clásico de Porto Alegre

Noriega arrancó como titular y tuvo un buen rendimiento durante la primera mitad, precisamente en un partido de máxima exigencia frente a uno de los principales rivales de Gremio.

El peruano venía buscando recuperar protagonismo después de algunos partidos en los que no había mostrado su mejor nivel. Ante Internacional, sin embargo, respondió con una actuación que volvió a poner en evidencia sus condiciones.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su enfrentamiento con Paulinho Paula. Noriega no se achicó y utilizó su fortaleza para imponerse en el duelo, una acción que rápidamente generó comentarios positivos durante la transmisión.

El peruano volvió a mostrar su polifuncionalidad

Desde su llegada a Gremio a mediados de agosto de 2025, procedente de Alianza Lima, Noriega se convirtió en un futbolista capaz de cumplir distintas funciones dentro del equipo.

El jugador peruano puede desempeñarse como mediocentro defensivo y también como defensor central, una polifuncionalidad que le permitió sumar minutos en diferentes posiciones.

Su evolución en el fútbol brasileño le ha permitido adaptarse a un contexto competitivo y ganarse un lugar dentro de la estructura del conjunto de Porto Alegre.

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