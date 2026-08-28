Noriega fue titular, frenó a Paulinho Paula y recibió elogios en el clásico de Porto Alegre. Foto: @joaopbopp/ Instagram
Noriega fue titular, frenó a Paulinho Paula y recibió elogios en el clásico de Porto Alegre. Foto: @joaopbopp/ Instagram
Por Redacción EC

Erick Noriega volvió a demostrar que puede ser una pieza importante para Gremio. El futbolista peruano fue titular en el clásico de Porto Alegre ante Internacional y protagonizó una destacada actuación en la ida de los cuartos de final de la Copa Betano de Brasil.

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