Erick Noriega atraviesa un momento importante en su carrera futbolística. Después de destacar en el triunfo de la selección peruana por 2-0 sobre Bolivia, el defensor nacional regresó a Brasil para reincorporarse a los entrenamientos de Gremio, equipo con el que afronta dos objetivos importantes: luchar por la permanencia en la categoría y competir en la Copa de Brasil.

Sin embargo, su futuro también genera expectativa. El popular ‘Samurai’ viene siendo relacionado con el Como 1907 de Italia, equipo dirigido por Cesc Fàbregas que estaría interesado en contar con sus servicios. Ante esta posibilidad, el futbolista decidió pronunciarse sobre una eventual salida al fútbol europeo.

Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)

En diálogo exclusivo con América Deportes, Noriega dejó en claro que, por ahora, su prioridad es cumplir con los compromisos que tiene con el conjunto brasileño.

¿Qué dijo Erick Noriega sobre la oferta del Como 1907?

El defensor peruano reconoció que su presente está en Gremio y que no considera oportuno pensar en una posible transferencia mientras el equipo atraviesa una situación deportiva importante.

“Me voy muy contento a Gremio para poder seguir mejorando y darlo todo”, manifestó inicialmente en conversación con América Deportes.

Posteriormente, se refirió a los rumores sobre su posible salida y explicó que no quiere distraerse con ofertas o posibilidades de cambiar de equipo cuando todavía tiene objetivos pendientes en Brasil.

“Yo creo que ahorita eso de salir es lo de menos, creo que sería una falta de respeto estar pensando en irme cuando estamos en una situación importante ahorita en Gremio”, complementó.

Sin embargo, el futbolista de la selección peruana tampoco ocultó su deseo de dar el salto al fútbol europeo. Consultado directamente sobre esa posibilidad, reconoció que es una meta que le gustaría cumplir, aunque considera que todavía no es el momento de tomar una decisión.

“Obviamente que me gustaría, pero eso lo tengo que pensar más adelante”, sentenció.

Por ahora, el ‘Samurai’ tiene la mirada puesta en Gremio, donde buscará consolidarse y contribuir a los objetivos deportivos del club. Su posible llegada al Como 1907 queda como una opción a futuro, mientras continúa creciendo en el fútbol brasileño.

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