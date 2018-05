Real Madrid y Barcelona tras Eriksen: crack danés habló sobre supuesto interés

Christian Eriksen rechazó comentar el supuesto interés del Real Madrid y Barcelona en su fichaje para la próxima temporada, del que habla estos días la prensa deportiva española.

"No me apetece hablar de rumores", se limitó a decir al ser preguntado en rueda de prensa en la concentración de Dinamarca.

"Me llevo el teléfono a los entrenamientos y hay alguien pendiente de él por si pasa algo, así me avisan. Pero cuando estoy sobre el césped, me centro en otras cosas", dijo.

Por otro lado, el entrenador de la 'Dinamita Roja elogió la actitud de Christian Eriksen. "Le gusta jugar al fútbol y no se le nota, así que no estoy preocupado, aunque quizás tenga salir corriendo cuando le avisen", sentenció.