Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 está descubriendo una nueva dimensión de Erling Haaland. El delantero que en los últimos años dominó la Premier League y la Champions League trasladó su voracidad goleadora al torneo más importante del planeta sin necesidad de un periodo de adaptación. Le bastaron cuatro partidos para convertirse en el máximo referente ofensivo de Noruega y estar entre los goleadores del torneo con siete goles, uno menos que Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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