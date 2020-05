A pesasr de tener tan solo 19 años, Erling Haaland es catalogado como uno de los mejores delanteros del planeta. Sus grandes actuaciones con el Borussia Dortmund hizo que enamore a los fanáticos alemanes y que el planeta entero sepa bien quién es.

Muchos se preguntan, ¿cómo lo hace? A tan corta edad se codea con los mejores del mundo y demuestra estar a la altura. Stanislav Macek, actual técnico de la sub 18 de Eslovaquia reveló al diario español AS cuál es el secreto del noruego.

“En marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 2-0 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”, empezó.

“Nada más verla me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”.

El secreto de Haaland es la mentalidad ganadora, según explica. “Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”

Muchos no saben con qué atacante compararlo. Sin embargo, en cuanto a estilo de juego, Macek elige otro espejo: “Es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”.

Haaland solo piensa en fútbol. Su carrera es lo más imporntate; “Sabe lo que quiere. Le voy a contar una anécdota. Estando en el Salzburgo, él tenía una novia en Noruega que fue a visitarlo. Bien. A los pocos días se volvió porque él dijo que tenía que concentrarse sólo en el fútbol”.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX canceló ascenso por seis temporadas y futbolistas salieron a protestar

Liga MX canceló ascenso por seis temporadas y futbolistas salieron a protestar [1/5/2020]