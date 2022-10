Martiriza defensas y portero rivales, genera suspicacias de no ser humano, e incluso Pep Guardiola encuentra sus estadísticas “aterradoras”. Erling Haaland no corre, vuela en la Premier League; y mientras va camino a pulverizar todos los récords goleadores, el Manchester City disfruta de las victorias. Esta vez, el noruego anotó un doblete en el 3-1 sobre el Brighton por la jornada once del certamen británico.

“¿Quién necesita un ‘9′? El Manchester City es un 10, es la opción perfecta, mientras que el Real Madrid es un 5 o un 6 por cómo está jugando Benzema ahora” , contó Alf-Inge Håland, el padre de la criatura, sobre la razón por la que decidieron que Erling juegue bajo el mando de Pep Guardiola y no con el campeón de Europa que también lo quería.

Las cuentas le salieron bien a los Haaland. Los ‘Sky blues’ son los máximos goleadores de la Premier League con 36 festejos, muy por delante de los 24 del líder Arsenal (enfrenta este sábado al Southampton y puede acortar distancias); y en la Champions League están en el pelotón de arriba de los que tienen mejor ataque: once tantos en cuatro partidos, por debajo del Bayern Múnich (13) y el sorprendente Napoli (17). En total, sumando el gol en la Community Shield, el City lleva 48 goles en lo que va de la temporada y Erling produjo el 52% de ellos (22 tantos y 3 asistencias en 15 partidos).

De hecho, el noruego es el goleador en ambos torneos. En la Champions lleva cinco y está igualado con Robert Lewandowski (Barcelona) y Mohamed Salah (Liverpool) con la diferencia que tiene un partido menos. Mientras que en la liga inglesa lleva 17 goles en once partidos. Es el máximo anotador del certamen con casi el doble de anotaciones que el segundo (Harry Kane, Tottenham, nueve goles).

Champions 2022-23

Goleadores Goles Premier 2022-23 Goleadores Goles Erling Haaland (Manchester City) 5 Erling Haaland (Manchester City) 17 Mohamed Salah (Liverpool) 5 Harry Kane (Tottenham) 9 Robert Lewandowski (Barcelona) 5 Mitrovic (Fulham) 8 Kylian Mbappé (PSG) 4 Ivan Toney (Brentford) 8 Giacomo Raspadori (Napoli) 4 Phil Foden (Manchester City) 6

Hijo de un exfutbolista y heptatleta profesional -es decir, criado en una familia deportista-, Erling ha sido “programado” para destacar en la élite. Cuida los detalles al mismo estilo de Cristiano Ronaldo. No falta a los baños de hielo, usa lentes con cristales que evitan la luz azul de las pantallas para mejorar su descanso y cada mañana al despertar realiza un baño de sol para sus ojos, una técnica que considera en ‘mirar al sol con los ojos cerrados’ y que según el futbolista “es bueno para el ritmo circadiano”.

Ni qué hablar de su alimentación. Tiene una dieta de seis mil calorías diarias con alimentos como vísceras, corazón o filetes de hígado de ternera. “La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald ‘s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio”, explica en el documental titulado “Haaland: The Big Decision”.

Erling ha sido engendrado y criado para estar en la cima de todos. Por eso no deja de sorprender su arranque liguero que es tan aterrador que está a solo dos anotaciones del récord goleador en una primera vuelta de Premier League y con ocho partidos aún por jugar. Además, está cerca de alcanzar -y superar, claro está- la marca de Sergio Agüero. El ‘Kun’ es el mayor anotador en la historia del City en una Premier con 26 goles en la temporada 2014-15. ¿Cuántos festejos tenía el argentino al término de la fecha once? Once. ¿Cuántos tiene Erling? Diecisiete.

Pero no queda ahí. Aunque aún ni siquiera estemos en el ecuador de la temporada, Haaland ya se apunta para romper todos los récords de la liga inglesa y también de las otras grandes ligas, incluso marcas que tienen a Lionel Messi y Robert Lewandowski como protagonistas.

Messi y Lewandowski en la mira

En estos momentos no hay ningún jugador que tenga más goles que Erling Haaland. De hecho, él solo tiene más goles (17) que doce equipos de la Premier League , incluidos el Manchester United y Chelsea que empataron a un gol en un partidazo este sábado.

Dos dobletes, tres tripletes y cuatro partidos en los que solo firmó un tanto, el ‘cyborg’ noruego lleva 17 tantos en once partidos. Está a menos de la mitad de igualar el récord que tiene Mohamed Salah desde la temporada 2017-18 en la que terminó con 32 anotaciones en 36 encuentros. Teniendo en cuenta que el noruego va a una velocidad de 1.5 goles por partido, necesitaría diez cotejos más para llegar a esa marca y le sobrarían 17 fechas para quedar en la historia.

Sus registros son capaces de traspasar las fronteras británicas y ser comparadas con los mejores registros de otros cracks como Lionel Messi y Robert Lewandowski. La ‘Pulga’ estampó su nombre en la historia dorada de la Liga Santander cuando en la temporada 2011-12 se consagró como ‘Pichichi’ con 50 goles en 37 partidos (1.3 G por PJ), algo que ningún otro futbolista logró hasta el momento. Y ‘Lewan’ hizo lo propio en la Bundesliga (41 G en 2020-21 en 29 PJ con el Bayern; es decir, 1.4 de promedio).

Récord de goleadores

Grandes ligas Liga Goles PJ Promedio

Gol por partido Lionel Messi (2011-12) / Barcelona La Liga Santander 50 37 1.3 Lewandowski (2020-21) / Bayern Bundesliga 41 29 1.4 Zlatan Ibrahimovic (2015-16) / PSG Ligue 1 38 31 1.2 Gonzalo Higuaín (2015-16) / Napoli

Ciro Inmobile (2019-20) / Lazio Serie A

Serie A 36

36 35

37 1.02

0.9 Mohamed Salah (2017/18) / Liverpool Premier League 32 36 1.1

Números de Haaland Liga Goles PJ Promedio

Goles por partido ¿Con cuántos goles

acabaría la temporada? 2022-23 Premier League 17 11 1.5 57/58

A su ritmo actual -lo puede mejorar el próximo partido-, Haaland necesitaría 22 partidos para igualar la marca de Messi y 16 para hacer lo mismo con Lewandowski. Tiene por delante 27 fechas de la Premier -si no se lesiona- para conseguirlo y consagrarse como el mejor goleador en una temporada en una de las cinco grandes ligas.





----