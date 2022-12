No es un secreto para nadie que Erling Haaland sea uno de los futbolistas con más anotaciones en la temporada y mejores jugadores en el último tiempo, su capacidad goleadora y rendimiento dentro del campo, lo deja en el top10 de los futbolistas más requeridos dentro del fútbol.

Sin embargo, esto no es suficiente para el noruego. Como es de conocimiento público, su país no clasificó al Mundial de Qatar 2022, entonces, Erling se perdió la Copa del Mundo, dejando sus ilusiones decaídas.

Es por eso, que el delantero lo mencionó en una entrevista para Amazon. “He estado en casa, un poco cabreado por no haber estado en el Mundial. Recargué baterías. Ver a los demás me provocó, me motivó y me irritó. Tengo más hambre y estoy más listo que nunca.He estado en casa, un poco cabreado por no haber estado en el Mundial. Recargué baterías. Ver a los demás me provocó, me motivó y me irritó. Tengo más hambre y estoy más listo que nunca”.

Noruega solo ha clasificado a tres Mundiales en su historia: en 1938 quedó eliminada en el primer partido tras caer 2-1 ante Italia; luego quedó fuera en la fase de grupos en 1994 tras sumar 4 unidades; y en 1998 pasó a los octavos de final en donde volvió a ser eliminado por los italianos tras un 1-0.

Se espera que de la mano del delantero del Manchester City, Noruega vuelva a una Copa del Mundo luego de 28 años.