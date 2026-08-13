Erling Haaland es la figura principal de la portada de Edición de fútbol Guinness World Records 2027, publicación que destaca varios de los récords alcanzados por el delantero noruego. Su marca más reciente fue conseguida el 2 de diciembre de 2025, cuando anotó frente al Fulham y estableció el récord del jugador que necesitó menos partidos para alcanzar los 100 goles en la Premier League inglesa.

El atacante logró esta cifra en apenas 111 encuentros desde su debut con el Manchester City, ocurrido al comienzo de la temporada 2022/23. Desde su llegada al fútbol inglés, Haaland demostró rápidamente su capacidad goleadora y se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del campeonato.

Durante su primera campaña en Inglaterra, el delantero también estableció el récord de más goles anotados por un futbolista en una temporada de 38 partidos de la Premier League. Haaland terminó aquella competición con 36 tantos, superando los 32 que Mohamed Salah había conseguido con el Liverpool en la temporada 2017/18.

Además, su registro permitió dejar atrás la marca que compartían Andy Cole y Alan Shearer, quienes habían convertido 34 goles en las temporadas 1993/94 y 1994/95, respectivamente. En aquel entonces, la Premier League contaba con temporadas de 42 jornadas, por lo que el logro del noruego adquirió todavía mayor relevancia.

Con la selección de Noruega, Haaland también ha conseguido dejar su nombre en los libros de récords. El atacante ostenta la marca de mayor cantidad de goles anotados por un futbolista en la UEFA Nations League, gracias a los 19 tantos que consiguió entre el 4 de septiembre de 2020 y el 17 de noviembre de 2024.

Finalmente, Haaland recibió un certificado por otro destacado registro relacionado con la UEFA Champions League: el de mayor cantidad de goles marcados por un jugador en un solo partido de la competición. De esta manera, el delantero continúa ampliando una trayectoria marcada por sus impresionantes cifras goleadoras tanto a nivel de clubes como con su selección.