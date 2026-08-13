El goleador del Manchester City recibió cuatro premios Guinness por sus actuaciones en la Premier League, Champions League y la selección de Noruega.
El goleador del Manchester City recibió cuatro premios Guinness por sus actuaciones en la Premier League, Champions League y la selección de Noruega.
Por Redacción EC

Erling Haaland es la figura principal de la portada de Edición de fútbol Guinness World Records 2027, publicación que destaca varios de los récords alcanzados por el delantero noruego. Su marca más reciente fue conseguida el 2 de diciembre de 2025, cuando anotó frente al Fulham y estableció el récord del jugador que necesitó menos partidos para alcanzar los 100 goles en la Premier League inglesa.

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