“Todo bien”: Erling Haaland “respondió” a Guardiola tras advertencia por el peso en Navidad | FOTO

Erling Haaland tomó con humor la advertencia del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, a los jugadores sobre controlar el peso en Navidad. El noruego “respondió” de gran forma con una foto suya subido en la balanza en sus redes sociales.

“Todo bien”, escribió Haaland. El gesto fue una repuesta a lo que había dicho el técnico español, quien pretende que todos sus jugadores vuelvan de la cena navideña manteniendo su peso ideal para encarar el próximo partido por la Premier League.

“El 25 voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan gorditos. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest”, expresó Guardiola a inicios de esta semana.

Pep reslta la importancia del buen estado físico en el Manchester City. “Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más. Se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, lanzó.

Pero Haaland pasó el reto y seguramente estará este 27 de diciembre ante Nottingham Foreste, por la fecga 18 de la PRemier League. Los ‘citizens’ marchan segundos en la tabla con 37 puntos, a dos del líder Arsenal.

🤣 Pep Guardiola avisaba en rueda de prensa y.... ¡Haaland ha cumplido!



⚖️ El noruego ha subido a su Instagram su peso tras las comidas de Navidad. pic.twitter.com/r6QmU2gsvX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 25, 2025