Erling Haaland sorprendió con una declaración poco habitual tras la clasificación de Noruega a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de vencer 2-1 a Costa de Marfil, el delantero admitió que su selección tiene escasas posibilidades de eliminar a Brasil en la siguiente ronda, bajando las expectativas pese al buen momento del equipo.

El atacante, autor del gol decisivo en ese encuentro, fue claro al analizar el cruce frente a la ‘Canarinha’. “Hay que ser realistas”, señaló, reconociendo la jerarquía del rival y el nivel que ha mostrado en el torneo. Incluso, ante la consulta directa sobre sus opciones, respondió que son “muy pocas”.

“La verdad, estaba agotado. Pensé: ‘NO TENGO GANAS DE JUGAR UN ALARGUE, ASÍ QUE TENGO QUE HACER UN GOL’.



¿Chances contra Brasil? MUY POCAS”.



Erling Haaland. 😅🇳🇴 pic.twitter.com/fskUVpjfCU — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 1, 2026

A pesar de su sinceridad, Haaland también valoró el histórico avance de Noruega, que volvió a una instancia decisiva de una Copa del Mundo tras varios años. El equipo europeo ha mostrado crecimiento y competitividad, con su figura liderando el ataque y acumulando goles en su primer Mundial.

El duelo ante Brasil se jugará en los octavos de final y aparece como uno de los más atractivos de la fase. Mientras los sudamericanos parten como favoritos, Noruega buscará dar el golpe y seguir haciendo historia en el torneo.