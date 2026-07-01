Por Redacción EC

Erling Haaland sorprendió con una declaración poco habitual tras la clasificación de Noruega a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de vencer 2-1 a Costa de Marfil, el delantero admitió que su selección tiene escasas posibilidades de eliminar a Brasil en la siguiente ronda, bajando las expectativas pese al buen momento del equipo.

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