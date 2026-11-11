Erling Braunt Haaland en una publicación en redes sociales, sostiene una zanahoria previo a los duelos con la selección de Noruega por la Liga de Naciones de la UEFA. (Foto de Instagram @erling)
Erling Braunt Haaland en una publicación en redes sociales, sostiene una zanahoria previo a los duelos con la selección de Noruega por la Liga de Naciones de la UEFA. (Foto de Instagram @erling)
Por Redacción EC

Cada vez cabe menos dudas de que Erling Braunt Haaland es un futbolista atípico y en esta ocasión no llama la atención por gol de fantasía o una jugada marcada por su capacidad atlética, sino por una foto y su dieta a base de zanahorias. ¿El objetivo? Buscar la hazaña con Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

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