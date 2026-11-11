Cada vez cabe menos dudas de que Erling Braunt Haaland es un futbolista atípico y en esta ocasión no llama la atención por gol de fantasía o una jugada marcada por su capacidad atlética, sino por una foto y su dieta a base de zanahorias. ¿El objetivo? Buscar la hazaña con Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección de Noruega disputará sus próximos -y tal vez últimos- dos partidos ante Gales y Dinamarca en el torneo continental, en el que solo ha podido sumar un triunfo en cuatro encuentros. Resultado de ello, los ‘Vikingos rojos’ se ubican en la cuarta posición del grupo D que también comparten con Portugal.

Con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, el delantero compartió una publicación en sus redes sociales sin dar mayores detalles: él con una zanahoria a medio comer en la mano. Por sus beneficios visuales, cardiovasculares o en digestión, es seguro que se encuentra en la nueva dieta el ‘vikingo’.

A dos partidos de clasificar o descender

El formato de la Liga de Naciones de la UEFA es puntual: los dos primeros del grupo clasifican a los cuartos de final y el último desciende o disputa un play-off por el descenso. Noruega todavía puede alcanzar la gloria o caer de manera estrepitoza.

El sábado 14 de noviembre (12 p. m. / hora peruana) recibirá a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. En la ida, en Cardiff, todo acabó en un 2-1 a favor de los ‘Dragones rojos’, por lo que Haaland y compañía no quieren repetir el plato, ahora rodeados de su gente.

El martes 24 de noviembre (2:45 p. m. / hora peruana) visitarán el Parken Stadion de Copenhague para medirse ante Dinamarca, el rival con el que iniciaron el torneo y ante el que sumaros sus primeros tres puntos tras vencerlos por 3-2 con doblete de Erling Haaland, cuyo segundo tanto sentenció el marcador.

De esta manera, y aunque solo acumulan tres unidades de 12 posibles, sumar al menos cuatro -venciendo a los daneses sin que ninguno de sus rivales sume- podrían avanzar a la siguiente ronda. En el segundo mejor de los casos, podrían superar a Gales y evitar el descenso, algo que también podría suceder y así pasarían a disputar la Liga B en la siguiente edición del torneo.

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Hairobeles Vélez y Marco Guamán no entrenaron con normalidad y continúan como dudas para el partido del viernes en Matute. Vélez presenta una distensión muscular y Guamán un esguince de tobillo. Ambos serán evaluados nuevamente este martes, mientras esperan los resultados de sus resonancias magnéticas.

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