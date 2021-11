Erling Haaland ha sorprendido al mundo con su impactante aparición, primero brillando en RB Salzburgo y ahora en Borussia Dortmund. Debido a su impresionante capacidad goleadora, el futbolista noruego está en la mira de importantes clubes de Europa, como Barcelona, Real Madrid, Chelsea o PSG, aunque poder contratarlo no será nada barato, según reveló Volker Struth, agente del atacante.

En declaraciones para el diario alemán Bild, Struth ha confirmado que el club que quiera hacerse con los servicios de Haaland deberá pagar la cláusula de liberación, sueldo por cinco temporadas y las comisiones para el representante. Sumando todos los conceptos, Erling podría llegar a costar 300 millones de euros.

“Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará en la frontera de los 250 a 300 millones de euros”, aseguró su directivo al conocido sitio deportivo alemán.

Volker Struth sabe que clubes como el Chelsea, Real Madrid y hasta el propio Barcelona están detrás de los pasos de Haaland. En todo caso, el representante del noruego no le cierra la puerta a ningún equipo. Todo dependerá de las ofertas que lleguen al Signal Iduna Park.

“Incluso si el Bayern Munich tuviera el dinero, no lo haría. Se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones”, expresó Struth, quien además representa, entre otros, a Toni Kroos. Además, advirtió que el aspecto económico no sería lo más importante para el delantero a la hora de elegir club: “Un diez por ciento más o menos no le guiará”.

La temporada había arrancado de la mejor manera para Erling Haaland, puesto que en la Bundesliga sumó seis apariciones y anotó nueve goles, demostrando una brillante eficacia. Además, tuvo otras tres celebraciones en la DFB Pokal y una más por la Champions League. No obstante, tuvo que dejar la actividad momentáneamente: se encuentra en recuperación por una lesión muscular.