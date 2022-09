“Un día me estrechó la mano y me dijo que se convertiría en una gran estrella del fútbol”, contó Andreas Vollsund, su maestro de primaria, en una entrevista con el diario francés “L’Equipe”. Con esa misma determinación para vaticinarse un futuro exitoso, Erling Braut Haaland (Leeds, 2000) viene demostrando que no hay portero ni defensas en el mundo que puedan frenar su carrera goleadora. Tiene apenas 22 años, pero con su furibundo arranque de temporada ha logrado superar a otros cracks como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y más.

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el noruego de 1.94 metros marcó un doblete en la goleada del Manchester City (4-0) sobre el Sevilla por la primera fecha del grupo G de la Champions League. Fue su debut en el torneo de las estrellas con la camiseta del elenco alemán e hizo lo mismo que cuando se estrenó en la competición con sus anteriores clubes (Salzburg y Dortmund): marcó. “Ya hacía goles antes de aprender a caminar”, tuiteó el periodista argentino Juan Pablo Varsky.

SEV 0-3 MCI (65') - Tres partidos de Haaland contra el Sevilla y seis goles. Un doblete en cada uno. 25 goles en 20 partidos de Champions League. Lo que parecía imposible, ya no lo es tanto: superar los récords goleadores de Messi y Cristiano. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 6, 2022

El primero llegó a los 20 minutos. Tras un centro a media altura de Kevin de Bruyne, quien ya había visualizado la huracanada arremetida del ‘9′ por el medio del área, Haaland se tiró con la larga pierna izquierda por delante para conectar y mandar a guardar el balón. Sus acrobáticos y poco ortodoxos movimientos para anotar lo hacen ver como un androide diseñado para aniquilar porteros. El segundo tanto de su cuenta personal ocurrió a los 67′, luego de pescar un rebote del portero rival tras el disparo de Phil Foden y disparar a puerta vacía.

Con sus dos goles al Sevilla, Erling se convirtió en el jugador con más goles (25) en sus primeros 20 partidos de Champions League. Karim Benzema (12), Robert Lewandowski (11) y Leo Messi (8) lo siguen en esa lista VIP. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de la competición con 140 tantos, no pudo festejar en sus primeros 20 encuentros.

“Lo que parecía imposible, ya no lo es tanto: superar los récords goleadores de Messi y Cristiano” , escribió Míster Chip en su Twitter asombrado por lo que viene haciendo la nueva adquisición de Pep Guardiola. El ‘cyborg’ parece ser la pieza que le faltaba a la máquina del entrenador catalán. El City goleó 4-0 (Foden y Rubén Dias también anotaron) y es líder del grupo que comparte con Borussia Dortmund (venció 3-0 al Copenhague).

1 De Citizen -Con 10 goles en 6 partidos, pulverizó el arranque del 'Kun' Agüero. -Marcó dos 'hat-tricks' consecutivos por Premier League, un logro que solo habían alcanzado Henry, Wright, Rooney. -Es el primer jugador del Manchester City en marcar tanto en su debut en la Premier League como en su debut en la UEFA Champions League con el club.

¿Cuántos partidos necesitará para alcanzar a Cristiano Ronaldo?

No es posible proyectar la cuota goleadora de un delantero con los números que tiene. Sin embargo, la consistencia de Erling Haaland de cara al arco, en apenas 22 años, invita a ello. En la Champions, el noruego ha inflado las redes cada 61 minutos con 28 segundos . Una completa barbaridad.

En el horizonte, aún muy lejos, están los 140 tantos que tiene Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de la competición. ‘CR7′, con 38 años, no luchará por la ‘Orejona’ esta temporada porque el Manchester United pudo clasificar con las justas a la Europa League. Algo que le favorece al atacante del City.

Haaland necesitaría 116 goles para ser el máximo anotador de la Liga de Campeones, solo en el caso de que ni el portugués ni los que están detrás (Messi con 125, y Lewandowski y Benzema con 86) superen el registro del luso.

Haaland en Champions Club Partidos Goles Promedio 2022-23 M. City 1 (70 minutos) 2 Un gol cada 35 minutos 2021-22 B. Dortmund 3 3 Un gol cada 90 minutos 2020-21 B. Dortmund 8 10 Un gol cada 70.5 minutos 2019-20 B. Dortmund / Salzburg 8 10 Un gol cada 55.4 minutos Fuente: Soccerway

Sacando cuentas rápidas, teniendo en cuenta su cuota goleadora hasta el momento y que juega en una máquina casi perfecta como es el Manchester City, Erling necesitaría menos de 60 partidos para superar los 140. Eso si marca un doblete en cada encuentro, algo que no es inalcanzable para él.

Con un doblete en su primer partido, Haaland también se apunta para quitarle el récord de máximo goleador en una sola edición a Cristiano. El portugués anotó 17 en la temporada 2013-14, con un promedio de 1.3 tantos por encuentro.

“Me encanta que quiera anotar tres goles en cada juego, pero esto no va a ocurrir. Sé que no va a ocurrir, todo el mundo del fútbol sabe que no va a ocurrir”, había señalado Guardiola. Su técnico tiene razón: no va a ocurrir. Haaland tiene dos tripletes con los ‘Citizens’ y viene de anotar un tanto al Aston Villa por la Premier League. No siempre se llevará el balón a casa, pero como pasó en el Sánchez Pizjuán, es probable que siempre haya un festejo suyo.