Empieza a lucirse en la complicada Premier League. Erling Haaland, autor de un ‘hat trick’ en la victoria de este miércoles del Manchester City ante el Nottingham Forest, describió su actuación como “increíble”.

“Ha sido increíble, nada más que añadir”, dijo Haaland en BT Sport tras convertirse en el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar nueve goles en sus primeros cinco partidos en la competición.

Los tres goles más recientes de Haaland ocurrieron en el primer tiempo de la paliza por 6-0 sobre el Nottingham Forest, tres días después de que hizo lo mismo en la parte complementaria ante el Crystal Palace

“Hemos seguido haciendo lo que hicimos en la segunda parte contra el Crystal Palace. Jugar, jugar y jugar. Ha estado bien”, sostuvo el noruego.

“Hasta el momento me ha ido bien, no me puedo quejar. Vamos a jugar mucho partidos, así que es importante que sigamos así y que disfrutemos todo lo que podamos”, añadió el delantero noruego.

Tras cinco partidos, Haaland domina a placer la tabla de goleadores con nueve tantos, cinco más que el serbio Aleksandar Mitrovic, del Fulham.

Manchester City vuelve a ser el favorito para ganar la Premier con Haaland como líder de una línea en un club que se mantiene invicta con cuatro victorias en cinco encuentros.

Pero los campeones actuales no están en la cima. Ese honor le pertenece al Arsenal, que aseguró su quinta victoria para iniciar la temporada al vencer por 2-1 al Aston Villa a pesar de que concedió un extraño gol de tiro de esquina.