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Resumen

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Haaland y Vinicius y la memorable reacción al icónico video meme de “¿Y dónde están las rubias?”
Haaland y Vinicius y la memorable reacción al icónico video meme de “¿Y dónde están las rubias?”
Por Marco Quilca León

El Mundial 2026 no solo está regalando goles y batacazos. También se ha convertido en una fábrica de fenómenos virales. Esta vez, los protagonistas fueron Erling Haaland y Vinícius Júnior, quienes revolucionaron las redes sociales al reaccionar a un montaje inspirado en la película “¿Y dónde están las rubias?“. El video, creado por aficionados, apareció justo antes del cruce entre Noruega y Brasil por los octavos de final y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del torneo.

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