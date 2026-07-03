Haaland y Vinicius y la memorable reacción al icónico video meme de “¿Y dónde están las rubias?”

El Mundial 2026 no solo está regalando goles y batacazos. También se ha convertido en una fábrica de fenómenos virales. Esta vez, los protagonistas fueron Erling Haaland y Vinícius Júnior, quienes revolucionaron las redes sociales al reaccionar a un montaje inspirado en la película “¿Y dónde están las rubias?“. El video, creado por aficionados, apareció justo antes del cruce entre Noruega y Brasil por los octavos de final y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del torneo.

La edición recrea la inolvidable escena del automóvil en la que el personaje de Latrell Spencer, interpretado por Terry Crews, canta “A Thousand Miles”. En el montaje, el rostro de Haaland aparece sobre uno de los protagonistas de la comedia, mientras Vinicius ocupa el lugar de Crews. El resultado fue tan convincente que hizo estallar las redes y acumuló millones de reproducciones en pocas horas, mezclando inteligencia artificial, humor y la expectativa por uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria.

Lo mejor llegó cuando los propios futbolistas descubrieron el video. Haaland compartió el clip en redes sociales y etiquetó a Vinicius con una propuesta que desató aún más comentarios: “Tenemos que recrearlo”. El brasileño respondió únicamente con una catarata de emojis de risa, aceptando el juego y demostrando que, más allá de la rivalidad que los enfrentará sobre el césped, ambos disfrutan del humor que rodea al fútbol. Incluso Terry Crews reaccionó a la tendencia, alimentando todavía más el fenómeno viral.

“TENEMOS QUE RECREAR ESTO”.



El comentario de Haaland a Vinícius. 😅 pic.twitter.com/hovre5sGt9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 3, 2026

El intercambio llegó en un momento ideal. Noruega vive su mejor Mundial en décadas de la mano de Haaland, mientras Brasil vuelve a ilusionarse con Vinicius como una de sus principales figuras ofensivas. La previa del partido ya prometía un duelo de gigantes, pero el meme terminó aportando una dosis inesperada de complicidad entre dos estrellas acostumbradas a competir al máximo nivel en Europa.

En tiempos donde las redes sociales pueden amplificar cualquier instante, el video recordó que el Mundial también se juega fuera de la cancha. Durante unos minutos, Haaland y Vinicius dejaron de ser rivales para convertirse en protagonistas de uno de los memes más celebrados del campeonato. Y aunque el domingo solo uno seguirá en carrera rumbo al título, ambos ya ganaron una batalla distinta: la de hacer reír a millones de aficionados alrededor del planeta.

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