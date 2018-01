Después de eliminar al Celta (5-0) en los octavos de final de la Copa del Rey, el estratega del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que quiere evitar al Real Madrid en la siguiente ronda.

"No, no me gustaría que nos tocará (el Real Madrid)", ha respondido el preparador del conjunto azulgrana al ser preguntado por si le gustaría encontrarse al equipo blanco en los cuartos.

Más allá de un eventual Clásico en los cuartos de final de la competición copera, Valverde ha destacado el buen nivel mostrado por sus jugadores ante el Celta que, en su opinión, han jugado uno de los mejores partidos de la temporada.

"El primer tiempo ha sido de un gran nivel, porque valoramos al rival, porque nos empató aquí en la Liga y sabíamos que teníamos que hacer un gran partido para pasar. Hemos jugado bien y estamos contentos. Disfrutamos todos y al público le he visto muy metido desde el primer momento. La Copa tiene algo especial para todos", ha subrayado.

"Hemos pasado de octavos en la Copa del Rey, estamos en Champions y vamos a llegar a la mitad de temporada y es bueno que la gente este contenta, pero todavía nos queda mucho", ha subrayado.



