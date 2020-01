El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, se pronunció esta tarde de domingo acerca de la situación que vive Ernesto Valverde en el Barcelona, donde parece que está más fuera que dentro del club, al señalar que le sabe mal por su homólogo y “que no se merece eso”.

“Barcelona es un sitio especial, porque ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club. Esto es todo”, sentenció Guardiola a la finalización del Aston Villa-City (1-6).

Ernesto Valverde llegó al FC Barcelona a mediados de 2017. (Getty)









Ernesto Valverde se encuentra a expensas de que la junta directiva se pronuncie sobre su futuro, después de que se haya sabido que el club están buscándole un sustituto, al fallar dos opciones que han rechazado el ofrecimiento, como son el actual entrenador del Al-Sadd catarí, Xavi Hernández, y el seleccionador neerlandés Ronald Koeman.

El plan 'C' del Barza

El rumor de que Ernesto Valverde no continuará en el Barcelona toma fuerza a cada hora y, dentro de los candidatos a reemplazarlos, el que fue elegido por Bartomeu sería el entrenador argentino, Mauricio Pochettino.

Según información de ’RAC1′, el ex entrenador del cuadro inglés fue el escogido por el presidente de Barcelona para ponerse el buzo blaugrana, ya que su llegada es más factible tras el ‘no por ahora’ de Xavi Hernández.

