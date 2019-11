Colón de Santa Fe no pudo cumplir con su máximo anhelo en toda su historia: ganar la Copa Sudamericana. El cuadro argentino cayó 3-1 frente a Independiente del Valle en Paraguay, en la primera final única.

‘El Sabalero’ llegó a esta instancia de la mano de Luis ‘Pulga’ Rodríguez, quien fue decisivo en muchas instancias de la Copa Sudamericana. Incluso convirtió un penal decisivo en la semifinal.

Luis 'Pulga' Rodríguez y la desazón tras recibir la medalla del segundo lugar | Foto: AFP

No obstante, el mejor jugador de Colón de Santa Fe no brilló en la final. En el partido más importante de la historia del club, el ‘Pulga’ no mostró su mejor versión, incluso erró un penal.

Luis ‘la pulga’ Rodríguez marró un penal a los 54 minutos, tapado en forma brillante por el arquero del conjunto ecuatoriano, Jorge Pinos.

Tras acabar el partido, el delantero no compareció ante los medios en zona mixta, ya que estaba totalmente desilusionado por el desenlace de la final.