Por otro lado, el delantero de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de renovación con los blanquiazules.
Por otro lado, el delantero de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de renovación con los blanquiazules.
Redacción EC
Redacción EC

El delantero de , Eryc Castillo, será una de las piezas clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito, de cara al duelo de vuelta por los octavos de final de la ante la Universidad Católica de Quito.

LEE TAMBIÉN: Agustín Lozano entre polémicas, deudas y papelones desde el 2018: ¿Cómo consiguió una reelección para gobernar 12 años en la FPF?

A su llegada a Ecuador, destacó la importancia de la ventaja parcial de 2-0 alcanzada en Matute, pero reconoció también la dificultad del rival cuando juega en casa.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente. Vamos a hacer las cosas bien para quedarnos con la clasificación”, dijo Castillo en declaraciones a Jax Latin Media.

MIRA: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

“Es un campo complicado y un equipo muy difícil. Se ha dado la posibilidad de jugar buenos partidos de nivel”, añadió.

Por otro lado, fue consultado por una posible extensión de su vínculo con el club de La Victoria, tras un buen primer semestre.

“Se habla de mi renovación, hay gente encargada de eso, yo estoy con la convicción de seguir en el club”, dijo el delantero ecuatoriano.

El partido está programado para este miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) con arbitraje del brasileño Flavio Souza.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC