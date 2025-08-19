El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, será una de las piezas clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito, de cara al duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito.
LEE TAMBIÉN: Agustín Lozano entre polémicas, deudas y papelones desde el 2018: ¿Cómo consiguió una reelección para gobernar 12 años en la FPF?
A su llegada a Ecuador, destacó la importancia de la ventaja parcial de 2-0 alcanzada en Matute, pero reconoció también la dificultad del rival cuando juega en casa.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente. Vamos a hacer las cosas bien para quedarnos con la clasificación”, dijo Castillo en declaraciones a Jax Latin Media.
MIRA: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico
“Es un campo complicado y un equipo muy difícil. Se ha dado la posibilidad de jugar buenos partidos de nivel”, añadió.
Por otro lado, fue consultado por una posible extensión de su vínculo con el club de La Victoria, tras un buen primer semestre.
“Se habla de mi renovación, hay gente encargada de eso, yo estoy con la convicción de seguir en el club”, dijo el delantero ecuatoriano.
El partido está programado para este miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) con arbitraje del brasileño Flavio Souza.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega: así informa la prensa brasileña sobre su inminente fichaje por Gremio de Porto Alegre
- Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC