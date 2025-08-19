El delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, será una de las piezas clave en el esquema del entrenador Néstor Gorosito, de cara al duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito.

A su llegada a Ecuador, destacó la importancia de la ventaja parcial de 2-0 alcanzada en Matute, pero reconoció también la dificultad del rival cuando juega en casa.

“Gracias a Dios sacamos una ventaja de local y acá (Quito) será un partido diferente. Vamos a hacer las cosas bien para quedarnos con la clasificación”, dijo Castillo en declaraciones a Jax Latin Media.

“Es un campo complicado y un equipo muy difícil. Se ha dado la posibilidad de jugar buenos partidos de nivel”, añadió.

Por otro lado, fue consultado por una posible extensión de su vínculo con el club de La Victoria, tras un buen primer semestre.

“Se habla de mi renovación, hay gente encargada de eso, yo estoy con la convicción de seguir en el club”, dijo el delantero ecuatoriano.

El partido está programado para este miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) con arbitraje del brasileño Flavio Souza.

