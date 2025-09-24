El veloz atacante blanquiazul también descató la confianza del plantel de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Redacción EC
Redacción EC

es uno de los hombres más peligrosos y determinantes en el ataque de , que buscará la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile en Coquimbo.

El veloz futbolista destacó la confianza que existe en el plantel blanquiazul que ya ha logrado importantes encuentro en territorio visitante esta temporada.

Fernanda Huapaya

“Venimos con la mentalidad de sacar el partido adelante, ojalá podamos hacer un buen encuentro y llevarnos la victoria”, dijo en suelo chileno.

Por otro lado, lamentó no contar con el masivo apoyo de los hinchas blanquiazules que se hicieron presentes en todos los países donde les tocó jugar.

“Siempre la motivación es que haya gente en los estadios, no se podrá en esta oportunidad”, dijo el ecuatoriano.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

