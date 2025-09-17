Alianza Lima se juega uno de los partidos más importante de su historia este jueves ante la Universidad de Chile, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a no tener el mejor presente en la Liga 1 Te Apuesto, el hincha blanquiazul se ilusiona con la competición internacional y así lo tiene claro el veloz atacante Eryc Castillo.

Mientras ingresaba al hotel de concentración de Alianza Lima, el ecuatoriano firmó algunos autógrafos y ante la presencia de la prensa dejó un mensaje.

“Que el hincha de Alianza Lima confie”, se le oyó decir a uno de los hombres más influyentes de la temporada en el equipo de Néstor Gorosito.

🎙️Eryc Castillo: "Que el hincha de Alianza Lima confie".



El plantel de Alianza Lima quedó concentrado, pensando en el partido ante la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/V99YYBluUn — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 17, 2025

El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

