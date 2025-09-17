Los blanquiazules abrirán este jueves en Matute la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Los blanquiazules abrirán este jueves en Matute la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Redacción EC
Redacción EC

se juega uno de los partidos más importante de su historia este jueves ante la Universidad de Chile, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la .

LEE TAMBIÉN: Abel Hernández “Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene, pero después de haberlo firmado, el contrato no volvió más”

Pese a no tener el mejor presente en la Liga 1 Te Apuesto, el hincha blanquiazul se ilusiona con la competición internacional y así lo tiene claro el veloz atacante Eryc Castillo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
MIRA: Gustavo Álvarez: “Partido complicado, Alianza Lima hace las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional” | VIDEO

Mientras ingresaba al hotel de concentración de Alianza Lima, el ecuatoriano firmó algunos autógrafos y ante la presencia de la prensa dejó un mensaje.

“Que el hincha de Alianza Lima confie”, se le oyó decir a uno de los hombres más influyentes de la temporada en el equipo de Néstor Gorosito.

El encuentro está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC