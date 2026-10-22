Alexis Sánchez protagonizó un tenso momento con el entrenador Philippe Eullaffroy durante la final de la Canadian Championship, en la que Montreal perdió ante Forge FC y se quedó sin el título ni la clasificación a la Concachampions 2027. El delantero chileno permaneció en el banco de suplentes durante los 120 minutos del encuentro, pese a realizar ejercicios de calentamiento durante más de 50 minutos y a los pedidos de los aficionados para que ingresara.

Uno de los momentos más comentados de la final ocurrió cuando el cuerpo técnico evaluaba la posibilidad de hacer ingresar al atacante chileno. En medio de la tensión del partido, ambos protagonizaron un intercambio que evidenció la molestia del futbolista por la falta de minutos.

Según el diálogo difundido, el entrenador le preguntó: “¿Quieres entrar?”. Sánchez respondió: “¿para qué?”. Ante la reacción del delantero, el técnico replicó: “¿No quieres entrar?”. El chileno contestó entonces: “Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?”.

La conversación se produjo cuando el tiempo de juego se agotaba y la posibilidad de que Sánchez tuviera participación en la final parecía cada vez más limitada. Finalmente, el atacante no ingresó y observó desde el banquillo el desenlace de un encuentro que terminó con la derrota de su equipo.

¿Por qué el DT decidió no utilizar a Alexis Sánchez?

Tras el partido, Philippe Eullaffroy explicó que había evaluado distintas alternativas para darle minutos al chileno, pero que el desarrollo del compromiso modificó sus planes iniciales.

Voici ce que je pense décoder ici. Vous me dites si je me trompe. Via: @RDSca À la 118e minute de jeu… Philippe demande: -Tu veux entrer? -Sanchez répond, ‘for what’? -Tu veux pas entrer, c’est ce que tu me dis? -Regarde l’horloge, c’est là que tu veux que j’entre? https://t.co/19INspqT1s — Jeremy Filosa 🎙 (@JeremyFilosa) October 22, 2026

“Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ver cómo podía hacerlo entrar”, señaló el entrenador al referirse a la suplencia del delantero.

El técnico también apuntó a la expulsión de Brayan Vera como un factor que alteró la estrategia prevista para el encuentro. La inferioridad numérica obligó al cuerpo técnico a replantear sus decisiones y condicionó los posibles cambios durante la segunda mitad.

“El plan no era jugar casi toda la segunda mitad con 10 contra 11. Era jugar 11 contra 11 y poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. Pero eso no fue posible”, explicó Eullaffroy.

Pese a esta justificación, la decisión de mantener a Sánchez en el banco durante todo el encuentro generó cuestionamientos, especialmente porque el equipo necesitaba encontrar soluciones ofensivas en una final que se extendió hasta los 120 minutos.

TENSO MOMENTO EN LA FINAL DE CANADÁ 🇨🇦🇨🇱 Philippe Eullaffroy, DT de Montreal, tuvo un intercambio con Alexis Sánchez, cuando quiso hacerlo entrar a los 117 minutos de la final del torneo ante Forge: finalmente no jugó. ➡️ El equipo del Niño Maravilla perdió por penales. "No podemos cambiar todo para divertirnos y hacer jugar al famoso", sostuvo el entrenador. — DSPORTS (@DSports) October 22, 2026

La molestia de Alexis Sánchez tras quedar fuera de la final

La tensión no terminó con la conversación en la línea de banda. Cuando el árbitro señaló el final del tiempo suplementario, Sánchez realizó gestos de molestia hacia los integrantes del cuerpo técnico y volvió a abrigarse para observar desde el banquillo la definición por penales.

La situación también llamó la atención de los hinchas de Montreal, que habían reclamado repetidamente la entrada del atacante mientras este calentaba a un costado del campo.

La decisión de no utilizar al chileno durante la tanda de penales también recibió críticas en la prensa local. Sin embargo, su participación en una eventual definición desde los doce pasos habría dependido de las decisiones técnicas y de las opciones disponibles para el equipo.

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