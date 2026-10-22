Alexis Sánchez quedó fuera de la final durante 120 minutos y su reacción desató la polémica en Montreal. Foto: @DSports
Alexis Sánchez quedó fuera de la final durante 120 minutos y su reacción desató la polémica en Montreal. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Alexis Sánchez protagonizó un tenso momento con el entrenador Philippe Eullaffroy durante la final de la Canadian Championship, en la que Montreal perdió ante Forge FC y se quedó sin el título ni la clasificación a la Concachampions 2027. El delantero chileno permaneció en el banco de suplentes durante los 120 minutos del encuentro, pese a realizar ejercicios de calentamiento durante más de 50 minutos y a los pedidos de los aficionados para que ingresara.

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