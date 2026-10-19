Luis Enrique no esquivó la pregunta sobre Lamine Yamal y Lionel Messi. En la previa del esperado duelo entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la Champions League, el entrenador español fue contundente al referirse a las comparaciones entre el joven extremo azulgrana y el capitán de la selección argentina, a quien dirigió durante su etapa en el conjunto catalán.

“Lo está haciendo muy bien, siempre le escucho decir que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar a cualquiera con el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, no va a ganar nadie”, sostuvo el técnico del PSG en conferencia de prensa. Para el asturiano, el futbolista de 19 años debe concentrarse en desarrollar su propio camino antes que cargar con las expectativas que genera la comparación con el argentino.

Luis Enrique también destacó la inteligencia del internacional español y su capacidad para seguir evolucionando. “Quizá en el futuro podamos hablar, pero creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine y no compararse con nadie”, agregó. El entrenador conoce de cerca el talento azulgrana, pues dirigió al Barcelona entre 2014 y 2017, periodo en el que conquistó nueve títulos, incluida la Champions League de 2015 junto a Messi.

“¿Comparar a Lamine con Messi? Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador… AHÍ NO VA A GANAR NADIE”. Uff, esto de Luis Enrique. 😮‍💨🐐 https://t.co/PtnTpqqLLB — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 19, 2026

Más allá de las comparaciones, el técnico también explicó cómo intentará neutralizar a la principal amenaza ofensiva del equipo dirigido por Hansi Flick. “La mejor forma de defender a Lamine es tener el balón”, afirmó. Su razonamiento es que, mientras el PSG controle la posesión, el extremo tendrá menos oportunidades de recibir y desequilibrar. Sin embargo, reconoció que llevar esa estrategia a la práctica será complicado ante un rival con tanta calidad individual.

El entrenador también advirtió que el peligro del Barcelona no se limita a Yamal. Futbolistas como Pedri y Raphinha pueden generar ocasiones y marcar diferencias, por lo que consideró indispensable que sus dirigidos trabajen colectivamente en defensa. Luis Enrique anticipó un encuentro equilibrado entre dos equipos con una propuesta futbolística similar y destacó la fortaleza del PSG cuando juega en el Parque de los Príncipes.

El enfrentamiento entre ambos clubes será uno de los grandes atractivos de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Mientras el Barcelona buscará imponer su estilo ofensivo, el PSG intentará aprovechar su condición de local. En la antesala, Luis Enrique dejó clara su postura: reconoce el enorme potencial de Lamine Yamal, pero considera que el joven español debe construir su propia historia sin vivir a la sombra de Messi.

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