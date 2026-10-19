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Resumen

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El entrenador del PSG elogió el crecimiento de Lamine Yamal, pero consideró que compararlo con Lionel Messi. (Foto: Agencia AFP)
El entrenador del PSG elogió el crecimiento de Lamine Yamal, pero consideró que compararlo con Lionel Messi. (Foto: Agencia AFP)
Por Marco Quilca León

Luis Enrique no esquivó la pregunta sobre Lamine Yamal y Lionel Messi. En la previa del esperado duelo entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la Champions League, el entrenador español fue contundente al referirse a las comparaciones entre el joven extremo azulgrana y el capitán de la selección argentina, a quien dirigió durante su etapa en el conjunto catalán.

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