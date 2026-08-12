Por Marco Quilca León

Han pasado 40 años, pero aquel Argentina-Inglaterra del 22 de junio de 1986 todavía tiene historias por contar. El gol de la “Mano de Dios”, la corrida imposible de Diego Maradona para el 2-0 y la posterior reacción de Gary Lineker son imágenes que pertenecen a la memoria colectiva del fútbol. Sin embargo, “El Partido” propone mirar ese encuentro desde otro lugar: uno que no se queda únicamente en los 90 minutos y que intenta entender todo lo que había detrás de aquella tarde en el Estadio Azteca.

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Entrevista