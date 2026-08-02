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Resumen

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El lateral francés sorprendió al anunciar que pondrá a la venta la réplica de la Copa del Mundo que recibió tras el título de Rusia 2018. (Foto: Agencias)
El lateral francés sorprendió al anunciar que pondrá a la venta la réplica de la Copa del Mundo que recibió tras el título de Rusia 2018. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Benjamin Mendy volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 confirmó que pondrá a la venta la réplica de la Copa del Mundo que recibió tras aquella histórica conquista, una decisión que generó una fuerte polémica entre los aficionados y desató un intenso debate en las redes sociales.

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