Benjamin Mendy volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 confirmó que pondrá a la venta la réplica de la Copa del Mundo que recibió tras aquella histórica conquista, una decisión que generó una fuerte polémica entre los aficionados y desató un intenso debate en las redes sociales.

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El exlateral de la selección francesa explicó que la réplica forma parte de sus bienes personales y que ha decidido subastarla. La pieza, bañada en oro y entregada por la FIFA a cada integrante del plantel campeón, tiene un valor estimado de cientos de miles de euros entre los coleccionistas. Apenas trascendió la noticia, numerosos usuarios cuestionaron su decisión y consideraron que un recuerdo de semejante magnitud no debería ponerse a la venta.

Lejos de esquivar la controversia, Mendy respondió con ironía a través de sus redes sociales. “¿Es mi copa o la de ustedes?”, escribió, dejando claro que considera que tiene pleno derecho a disponer del trofeo como desee. Su comentario rápidamente se viralizó y dividió opiniones: mientras algunos respaldaron su postura al tratarse de una propiedad personal, otros lamentaron que un símbolo tan importante del fútbol francés termine en manos de un comprador privado.

Hace unos días se reveló que Benjamin Mendy vendió el trofeo réplica que se le entregó tras ser campeón del mundo en 2018. Así respondió a las críticas.😶🏆 pic.twitter.com/4j43dcdT1P — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 2, 2026

El defensor, que formó parte del plantel dirigido por Didier Deschamps que levantó el título en Rusia 2018, atraviesa una nueva etapa de su carrera tras años marcados por problemas judiciales y deportivos. Ahora, su decisión de desprenderse de uno de los recuerdos más emblemáticos de su trayectoria volvió a colocarlo en el centro de la escena.

Más allá de la polémica, el caso abrió un debate sobre el valor sentimental y económico de los objetos deportivos. Para algunos, la réplica de una Copa del Mundo es un patrimonio histórico imposible de vender; para otros, se trata de un bien personal cuyo destino solo corresponde decidir a quien la ganó en el campo. Mendy, fiel a su estilo, dejó clara su postura con una sola pregunta: “¿Es mi copa o la de ustedes?”.

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