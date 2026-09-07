icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El delantero noruego mostró su colección de camisetas del Mundial, pero confesó que la que intercambió con Neymar tiene un valor especial por su significado.
El delantero noruego mostró su colección de camisetas del Mundial, pero confesó que la que intercambió con Neymar tiene un valor especial por su significado.
Por Marco Quilca León

Erling Haaland abrió una pequeña ventana a sus recuerdos del Mundial 2026 y sorprendió a sus seguidores al mostrar una colección de camisetas intercambiadas con algunas de las grandes figuras del fútbol. Entre ellas aparecen nombres como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Harry Kane y Neymar, aunque el delantero noruego dejó claro que hay una que ocupa un lugar especial en su colección.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.