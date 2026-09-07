Erling Haaland abrió una pequeña ventana a sus recuerdos del Mundial 2026 y sorprendió a sus seguidores al mostrar una colección de camisetas intercambiadas con algunas de las grandes figuras del fútbol. Entre ellas aparecen nombres como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Harry Kane y Neymar, aunque el delantero noruego dejó claro que hay una que ocupa un lugar especial en su colección.

Una de las prendas que más llamó la atención fue la de Bellingham. El futbolista inglés le dejó incluso una dedicatoria especial: “Para Erling, eres único. Te quiero, hermano. Sigue adelante”. Haaland, al leer el mensaje, no ocultó su admiración por el volante del Real Madrid y respondió con entusiasmo: “Qué lindo mensaje. Qué leyenda”.

También mostró una camiseta de Mbappé, a la que describió como “una buena camiseta”, además de otras prendas intercambiadas durante el torneo. Pero cuando llegó el turno de la camiseta de Neymar, el delantero del Manchester City cambió el tono y explicó por qué ese recuerdo tiene un significado distinto al resto.

Haaland reveals personal shirt vault featuring Bellingham, Mbappé, and Neymar



Erling Haaland: “Reese James, Harry Kane, Jude was a lovely little message to Erling, 'you're one of a kind'. Lovely.”



“And then a really special one: Neymar's last international jersey ever, so this… pic.twitter.com/wlIWOplxee — BoiBoi (@ToniBoiBoi) September 6, 2026

“Esta es especial. Es la de Neymar, su última camiseta en un Mundial. Así que es muy especial”, señaló Haaland. La prenda fue intercambiada después del partido en el que Noruega eliminó a Brasil por 2-1 en los octavos de final. El propio Haaland fue la gran figura de aquella noche con dos goles, mientras Neymar anotó el descuento de penalti en el tiempo añadido.

El valor sentimental de la camiseta creció todavía más después de que Neymar confirmara el final de su carrera con la selección brasileña tras aquella eliminación. De esta manera, Haaland no solo se quedó con una camiseta de una de las mayores figuras de su generación, sino con un recuerdo que quedó ligado al último partido mundialista del máximo goleador histórico de Brasil.

Así, entre autógrafos, mensajes y camisetas de algunas de las máximas estrellas del fútbol actual, Haaland ya tiene un pequeño museo personal del Mundial. Y aunque todas las prendas cuentan una historia, él ya eligió la más especial: la última camiseta que Neymar vistió en una Copa del Mundo.

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