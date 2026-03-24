Resumen

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Es oficial: Antoine Griezmann firmó contrato con Orlando City y será compañero de Wilder Cartanega. (Foto: Orlando City)
Es oficial: Antoine Griezmann firmó contrato con Orlando City y será compañero de Wilder Cartanega. (Foto: Orlando City)
Por Redacción EC

Antoine Griezmann será nuevo jugador de Orlando City a partir de julio de 2026. El anuncio, oficializado por ambos clubes, marca el cierre de una etapa histórica del delantero en Europa y el inicio de un nuevo desafío en la MLS, una liga que sigue captando figuras de primer nivel.

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