Antoine Griezmann será nuevo jugador de Orlando City a partir de julio de 2026. El anuncio, oficializado por ambos clubes, marca el cierre de una etapa histórica del delantero en Europa y el inicio de un nuevo desafío en la MLS, una liga que sigue captando figuras de primer nivel.

El atacante francés firmó un contrato por dos temporadas, con opción de extender el vínculo, y se incorporará una vez finalice la campaña con el Atlético de Madrid. La operación se concretó tras su viaje a Estados Unidos, donde terminó de cerrar los detalles de una transferencia que ya venía gestándose desde hace meses.

Griezmann se despide del Atlético como una leyenda: máximo goleador histórico del club con más de 200 tantos y cerca de 500 partidos. Además, deja una huella imborrable en la institución rojiblanca, donde conquistó títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa.

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“Estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva etapa”, señaló el francés en su presentación, dejando en claro su entusiasmo por el proyecto en Orlando City. Eso sí, su salida no será inmediata: el delantero terminará la temporada en España con el objetivo de pelear por la Copa del Rey y la Champions League.

De esa manera, Griezmann llega a esta parte del continente y será compañero de Wilder Cartagena, quien juega en Orlando City. El peruano tiene contrato con su equipo hasta fines de temporada, con opción a renovar hasta 2027.

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