La selección de Portugal ya tiene al hombre encargado de conducir el próximo capítulo de su historia. Después de la eliminación frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Portuguesa de Fútbol decidió dar un golpe de timón y confirmó la llegada de Jorge Jesus como nuevo entrenador del combinado nacional. El experimentado estratega reemplazará al español Roberto Martínez, quien puso fin a su ciclo tras tres años al mando del equipo.

El anuncio fue realizado por la propia Federación a través de sus plataformas oficiales, donde le dio la bienvenida con un breve, pero simbólico mensaje: “Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus”. Con esa publicación, Portugal oficializó el inicio de una nueva etapa con la misión de volver a competir por los grandes títulos internacionales.

A sus 71 años, Jorge Jesus asume el mayor desafío de su extensa carrera luego de construir una exitosa trayectoria en clubes. Su último paso fue por el fútbol de Arabia Saudita, donde dirigió primero al Al Hilal y posteriormente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En este último consiguió proclamarse campeón del campeonato saudí, consolidando una etapa marcada por buenos resultados y protagonismo en el continente asiático.

El recorrido internacional del entrenador portugués también incluye experiencias en Turquía, al frente del Fenerbahçe, y una inolvidable etapa en Brasil con Flamengo. En el conjunto carioca dejó una huella imborrable al conquistar todos los títulos de mayor prestigio, incluida la Copa Libertadores, firmando números que todavía son recordados por la afición: levantó cinco trofeos y apenas sufrió cuatro derrotas en 58 compromisos oficiales.

Ahora, el desafío cambia por completo. Después de décadas construyendo su prestigio desde los banquillos de clubes, Jorge Jesus tendrá por primera vez la responsabilidad de liderar a la selección absoluta de su país. Su llegada abre una nueva ilusión para Portugal, que buscará dejar atrás la decepción mundialista y construir un proyecto capaz de volver a pelear por la gloria en las grandes competiciones internacionales.

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