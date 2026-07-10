Por Kenyi Peña Andrade

La selección de Portugal ya tiene al hombre encargado de conducir el próximo capítulo de su historia. Después de la eliminación frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, la Federación Portuguesa de Fútbol decidió dar un golpe de timón y confirmó la llegada de Jorge Jesus como nuevo entrenador del combinado nacional. El experimentado estratega reemplazará al español Roberto Martínez, quien puso fin a su ciclo tras tres años al mando del equipo.