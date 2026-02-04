“Es similar al Real Madrid en Asia”: Benzema y sus primeras palabras como refuerzo del Al Hilal

Karim Benzema ofreció sus primeras declaraciones como flamante refuerzo del Al Hilal, luego de descartar la propuesta de renovación del Al Ittihad. El delantero francés se incorporó al club más laureado de Arabia Saudita en los últimos años, dominador de la Saudi Pro League y múltiple campeón de Asia, una institución que —según él mismo reconoce— le recuerda a una etapa significativa de su carrera.

En una entrevista difundida por los medios oficiales del Al Hilal, Benzema destacó la jerarquía del equipo saudí y no dudó en compararlo con el club donde vivió sus mayores éxitos. “Es un club con mucha historia, que ha ganado muchos trofeos. Es similar al Real Madrid aquí en Asia”, señaló el atacante, subrayando el peso internacional que tiene su nuevo destino futbolístico.

El francés también evocó duelos previos frente al Al Hilal durante su paso por el Real Madrid, encuentros que —asegura— le dejaron una impresión positiva desde antes de su llegada al país árabe. “Me gustaba este equipo desde antes, cuando jugamos contra ellos con el Madrid y no fue un partido fácil. Tenía buenos recuerdos. Estoy feliz porque ahora soy jugador del Al Hilal”, comentó.

Benzema completó ya su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico, en un equipo que actualmente lidera la Saudi Pro League con apenas un punto de ventaja sobre su más cercano perseguidor. El atacante resaltó las buenas sensaciones de su debut en el campo de práctica y la calidad del plantel. “Todo es bueno, juegan bien, tienen grandes jugadores y mentalidad, un buen proceso”, afirmó.

La temporada no da tregua y su estreno oficial podría producirse de inmediato: el jueves 5 en la liga local ante el Al Okhdood, o el 9 de este mes en la Champions asiática frente al Shabab Al Ahli. El calendario del Al Hilal incluye tres frentes competitivos, con opciones reales de pelear cada título.

Al Ittihad,

This chapter comes to an end, but the respect and gratitude will always remain.



Thank you to the club, the staff, my teammates, and especially the fans for the welcome, the love, and the energy you gave me every day.



This journey gave me a lot, both personally and… pic.twitter.com/aPml8pZJ3x — Karim Benzema (@Benzema) February 2, 2026

El objetivo personal de Benzema no admite matices: quiere seguir levantando trofeos. “Saben mi mentalidad, soy muy ambicioso. Trabajaré y daré todo en el campo para ayudar al equipo y conseguir trofeos, que para mí es lo más importante. Es un buen equipo, grandes fans y juntos lo conseguiremos”, concluyó.