La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, ha generado conmoción en el mundo del fútbol. La noticia también provocó una reacción de José Mourinho, quien expresó su pesar durante una conferencia de prensa y dedicó unas palabras a los familiares y amigos del jugador fallecido.

El entrenador portugués fue consultado sobre el trágico suceso y recordó que durante la jornada se había realizado un minuto de silencio en el entrenamiento como muestra de respeto. Ante la pregunta, Mourinho no ocultó su tristeza y reconoció el impacto que ha generado la noticia en el entorno deportivo.

Muerte de Jesús de Miguel: clubes e instituciones del fútbol mundial expresan sus condolencias. Foto: EFE

“Yo creo que es una cosa muy impactante para el mundo en general, pues imagina para el mundo del fútbol, para gente como nosotros que estamos cada día en campo, en competición, es duro, es triste”, manifestó.

Durante su intervención, el técnico portugués también expresó que los pensamientos y sentimientos de quienes integran el mundo del fútbol están con los seres queridos del futbolista. Asimismo, destacó el difícil momento que atraviesan sus familiares y amigos tras conocer la noticia de su fallecimiento.

“Obviamente que las palabras, los sentimientos van todos para la familia, para los amigos del jugador que falleció”, señaló Mourinho, al referirse al dolor que deja esta pérdida.

"ES TRISTE PARA TODOS", un Mourinho muy conmovido por la muerte del jugador de Tenerife, Jesús de Miguel. https://t.co/rk2B4qAjqw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

El entrenador también se refirió al otro jugador involucrado

Mourinho también tuvo palabras para el otro futbolista involucrado en el suceso. El entrenador consideró que esta situación debe representar un momento especialmente complicado para él, por lo que extendió su reflexión más allá de la pérdida del jugador del Tenerife.

“Creo que también tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador envuelto en la situación, es triste para todos”, expresó.

Con estas declaraciones, el técnico portugués se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento de Jesús de Miguel y transmitió un mensaje de solidaridad en medio de un episodio que ha golpeado al entorno futbolístico.

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