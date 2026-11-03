Mourinho muy conmovido por la muerte del jugador de Tenerife, Jesús de Miguel. Foto: X/ @SC_ESPN
Mourinho muy conmovido por la muerte del jugador de Tenerife, Jesús de Miguel. Foto: X/ @SC_ESPN
Por Redacción EC

La muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, ha generado conmoción en el mundo del fútbol. La noticia también provocó una reacción de José Mourinho, quien expresó su pesar durante una conferencia de prensa y dedicó unas palabras a los familiares y amigos del jugador fallecido.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?