Leo Messi aseguró este viernes, a dos días de la final del Mundial de Argentina contra España, que es “una locura” la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la Albiceleste habló durante un evento organizado en Nueva York en el Fanatics Fest previo a la final, en el que participó junto a su compañero Emiliano Martínez, al técnico Lionel Scaloni y al seleccionador español Luis De La Fuente y el centrocampista de La Roja Rodri.

En el evento participaron, en calidad de presentadores especiales, el tenista serbio Novak Djokovic, el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.

“Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, prosiguió.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, concluyó.