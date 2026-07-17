¡Una imagen para la historia! El inesperado origen de la foto de Messi y Lamine que hoy emociona al mundo
¡Una imagen para la historia! El inesperado origen de la foto de Messi y Lamine que hoy emociona al mundo
Por Redacción EC

Leo Messi aseguró este viernes, a dos días de la final del Mundial de Argentina contra España, que es “una locura” la foto que le hicieron hace años con un Lamine Yamal bebé, y ahora su rival en el partido que entregará la Copa del Mundo 2026.

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