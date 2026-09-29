Una fotografía terminó generando un fuerte revuelo en Estudiantes de La Plata. Franco Domínguez Ávila, delantero de la Reserva del ‘Pincha’, fue fotografiado celebrando junto a su hermano Gastón Ávila la consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional, justamente después de que el equipo rosarino venciera 3-1 al conjunto platense. En la imagen, el juvenil aparece sonriente y con un gorro del ‘Canalla’.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó el enojo de varios hinchas de Estudiantes. Domínguez Ávila estuvo junto a Gastón, defensor de Rosario Central, durante los festejos por el título. El contexto hizo que la imagen tuviera una repercusión todavía mayor, debido a la rivalidad que se profundizó entre ambos clubes en los últimos años.

La primera consecuencia deportiva no tardó en conocerse. Jonathan Schunke, entrenador de la Reserva de Estudiantes, no incluyó a Domínguez Ávila entre los convocados para el partido de este martes frente a Defensa y Justicia, en el Country de City Bell. Hasta la noche del lunes, el club no había anunciado oficialmente una sanción disciplinaria contra el futbolista, quien mantiene contrato con la institución.

👀INSÓLITO: UN JUGADOR DE ESTUDIANTES FESTEJÓ EL TÍTULO DE ROSARIO CENTRAL



➡️Franco Domínguez Ávila fue fotografiado en una celebración junto a su hermano Gastón después de la conquista de la Supercopa Internacional.



🇦🇹El juvenil, hermano del defensor del Canalla y de Chimy,… pic.twitter.com/RidVZhrFRD — El Gráfico (@elgraficoweb) September 28, 2026

Domínguez Ávila es uno de los juveniles con mayor proyección de Estudiantes. El delantero ya disputó seis partidos con el plantel profesional y también fue convocado a la Selección Argentina Sub 19 dirigida por Diego Placente para los Juegos Suramericanos de Rosario. En ese torneo participó en los cinco encuentros y marcó dos goles.

El joven de 19 años, nacido en Rosario, llegó a Estudiantes después de haber pasado por las divisiones menores de Rosario Central y por el fútbol español. En el ‘Pincha’ consiguió destacarse en Reserva y también convirtió un gol en el actual Torneo Proyección Clausura. Ahora, su aparición en los festejos de su hermano Gastón tras el título de Central lo puso en el centro de una polémica que, por el momento, ya tuvo una primera consecuencia: quedó fuera de la convocatoria de la Reserva.

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