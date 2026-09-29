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Resumen

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Franco Domínguez Ávila, hermano de Gastón y el Chimy, apareció junto al defensor del Canalla con un gorro del club rosarino.
Franco Domínguez Ávila, hermano de Gastón y el Chimy, apareció junto al defensor del Canalla con un gorro del club rosarino.
Por Marco Quilca León

Una fotografía terminó generando un fuerte revuelo en Estudiantes de La Plata. Franco Domínguez Ávila, delantero de la Reserva del ‘Pincha’, fue fotografiado celebrando junto a su hermano Gastón Ávila la consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional, justamente después de que el equipo rosarino venciera 3-1 al conjunto platense. En la imagen, el juvenil aparece sonriente y con un gorro del ‘Canalla’.

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