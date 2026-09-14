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Resumen

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El estratega del cuadro azucarero reveló la delicada situación de intimidación que sufrió el guardameta Manuel Ferrel y su entorno familiar.
El estratega del cuadro azucarero reveló la delicada situación de intimidación que sufrió el guardameta Manuel Ferrel y su entorno familiar.
Por Marco Quilca León

El fútbol boliviano quedó sumido en un grave episodio de violencia extradeportiva durante el duelo entre Always Ready y Guabirá por la fecha del torneo local. Tras recibir tres goles en el primer tiempo y pedir sorpresivamente su cambio en el descanso, se conoció que el joven portero del elenco montereño, Manuel Ferrel, y su círculo familiar más cercano recibieron amedrentamientos de gravedad a través de llamadas telefónicas previo y durante el desarrollo del encuentro.

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