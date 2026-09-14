El fútbol boliviano quedó sumido en un grave episodio de violencia extradeportiva durante el duelo entre Always Ready y Guabirá por la fecha del torneo local. Tras recibir tres goles en el primer tiempo y pedir sorpresivamente su cambio en el descanso, se conoció que el joven portero del elenco montereño, Manuel Ferrel, y su círculo familiar más cercano recibieron amedrentamientos de gravedad a través de llamadas telefónicas previo y durante el desarrollo del encuentro.

Al término del cotejo disputado en el Estadio Municipal de El Alto, el director técnico de Guabirá hizo pública la denuncia ante los medios de comunicación para esclarecer lo sucedido en el vestuario. “En el entretiempo el chico estaba llorando, descompensado. Nos enteramos de que amenazaron de muerte a su madre y a él si no se dejaba hacer goles. Tuve que cambiarlo inmediatamente porque no estaba en condiciones psicológicas de seguir jugando”, reveló visiblemente consternado el estratega sobre el dramático momento que atravesó su dirigido.

Ante la gravedad de los hechos, el plantel profesional y la directiva de la institución azucarera emitieron un comunicado de repudio absoluto frente a cualquier acto de extorsión y amedrentamiento vinculados a redes de apuestas o grupos violentos. El club exigió la intervención inmediata de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y de las autoridades policiales para brindar las garantías correspondientes a la integridad física del futbolista y dar con los responsables de las intimidaciones.

Lo que denuncia el plantel de #Guabira tras el 0-6 ante Always Ready es GRAVÍSIMO



El arquero Manuel Ferrel sufrió amenazas de muerte para su familia si no se dejaba hacer 3 goles…



¿Qué pasó? Recibió 3 goles en 35’ y pidió el cambio. pic.twitter.com/UPdBY4mYGf — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) September 13, 2026

El caso provocó una ola de indignación en el balompié altiplánico, donde Always Ready y diversas instituciones deportivas expresaron su solidaridad con el guardameta y su entorno. La dirigencia del cuadro rival respaldó el pedido de investigación exhaustiva para frenar el avance de las redes delictivas que buscan influir en el desarrollo de la competición y poner en riesgo la vida de los atletas.

Este nuevo escándalo enciende las alarmas en el fútbol sudamericano sobre los riesgos que enfrentan los deportistas profesionales ante grupos extorsivos. La FBF se alista para remitir los antecedentes del caso al Tribunal de Disciplina Deportiva y a la Fiscalía General del Estado, mientras se evalúan protocolos de seguridad reforzados para proteger a los planteles en los próximos compromisos del certamen nacional.

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