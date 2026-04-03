El presente de Enzo Fernández en el Chelsea FC sumó un nuevo episodio de tensión. El mediocampista argentino fue sancionado y apartado de los próximos dos partidos luego de sus recientes declaraciones en las que dejó dudas sobre su continuidad y expresó su interés por vivir en España, en medio de rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

La decisión fue confirmada por el técnico Liam Rosenior, quien explicó que el jugador “cruzó una línea” al referirse públicamente a su futuro. Como consecuencia, el campeón del mundo no estará disponible para el duelo ante Port Vale por la FA Cup ni para el partido frente al Manchester City por la Premier League, dos compromisos clave en la temporada.

“Hablé con Enzo. No estará disponible para el partido de este sábado ni contra el Manchester City del próximo domingo. Es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada malo que decir de él, pero se cruzó una línea, una línea que atenta contra nuestra cultura y lo que queremos construir”, argumentó.

Enzo Fernández fue 'castigado' sin poder jugar los dos próximos partidos del Chelsea | Foto: AFP / GLYN KIRK

El conflicto se originó durante la última fecha FIFA, cuando Fernández admitió que le gustaría vivir en Madrid y que evaluaría su futuro después del Mundial. Aunque negó contactos formales con el club español, sus palabras no cayeron bien en la interna del Chelsea, que atraviesa un momento irregular en lo deportivo.

Más allá de la sanción, Rosenior fue claro en su mensaje: la medida busca proteger la cultura del vestuario en un contexto complejo, con resultados adversos y cuestionamientos internos. Incluso, reportes señalan cierto malestar dentro del plantel por actitudes del argentino en el campo.

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