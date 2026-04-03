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Escándalo en el Chelsea: Enzo Fernández es supendido por haber “cruzado la línea”. (Foto: Getty)
Escándalo en el Chelsea: Enzo Fernández es supendido por haber “cruzado la línea”. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

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