La final de la Copa Bolivia terminó con un escándalo que trascendió el resultado deportivo. El árbitro Jordy Alemán protagonizó una agresión contra el arquero argentino Cristian Martínez, de Real Potosí, luego del empate 0-0 frente a Always Ready, en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El episodio ocurrió después del pitazo final y quedó registrado por las cámaras de televisión.

El conjunto de El Alto se consagró campeón del torneo gracias a la victoria por 3-1 conseguida en el partido de ida. Sin embargo, los incidentes posteriores al encuentro concentraron la atención, luego de que el juez golpeara al guardameta durante una discusión con futbolistas del equipo local.

El incidente se produjo cuando varios jugadores de Real Potosí se acercaron al cuerpo arbitral para reclamar por algunas decisiones tomadas durante el compromiso. En medio de los cuestionamientos, Cristian Martínez quedó frente a frente con Jordy Alemán.

Según las imágenes difundidas por medios bolivianos, el árbitro reaccionó con un golpe contra el arquero argentino, quien terminó cayendo sobre el césped. La situación provocó la reacción inmediata de sus compañeros y de otros integrantes de la delegación local, que se acercaron para intervenir.

Ante el aumento de la tensión, los integrantes de la terna arbitral abandonaron el terreno de juego bajo custodia policial. Durante la salida también se registraron empujones y reclamos de los futbolistas de Real Potosí.

La agresión sorprendió a los periodistas de la transmisión de Entel Gol, quienes reaccionaron al observar la repetición de la escena y comprobar que el responsable del golpe era uno de los jueces del encuentro.

“No pude dirigir ninguna categoría más del fútbol”, comentó uno de los comunicadores durante la transmisión. Otra periodista expresó su sorpresa con un contundente: “¿Qué le pasa?”.

Un árbitro perdió el control y golpeó a un arquero argentino tras la final entre Real Potosí y Always Ready. Foto: @AtaqueFutbolero

“Que pegue más fuerte”: la reacción del arquero Cristian Martínez

Después de recibir el golpe, el arquero argentino también dejó una frase que llamó la atención durante la cobertura del episodio.

“Que pegue más fuerte”, respondió Cristian Martínez, según recogió el medio boliviano Unitel. La expresión se escuchó mientras el guardameta permanecía en el campo de juego y recibía la asistencia de sus compañeros.

Por su parte, La Patria informó que el futbolista había mantenido una discusión con el árbitro e incluso lo había insultado antes de recibir la agresión.

El capitán de Real Potosí, Kevin Villegas, también cuestionó públicamente la reacción del juez y expresó su indignación por lo sucedido.

“El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, manifestó el defensor, según informó Unitel.

🇧🇴🏆😳 Un árbitro GOLPEÓ al arquero de Real Potosí (el argentino Cristian Martínez) en la final de la Copa Bolivia. Se enfrenta a una sanción económica y de hasta TRES AÑOS sin dirigir. ‼️ https://t.co/nLaB34Vk0x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026

De acuerdo con Eju TV, Villegas y el colombiano Jeferson Rivas estuvieron entre los primeros jugadores del conjunto potosino que se acercaron a reclamar al cuerpo arbitral.

¿Qué sanción podría recibir el árbitro Jordy Alemán?

La agresión contra el jugador argentino podría tener consecuencias disciplinarias para Jordy Alemán. Hasta el momento de los reportes citados, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no había comunicado una resolución oficial sobre el incidente.

Sin embargo, medios bolivianos informaron sobre las posibles sanciones que podría afrontar el árbitro.

Premium Sports señaló que Alemán se expone a una suspensión de al menos un año por la agresión contra el futbolista. El medio también destacó que el episodio quedó registrado en la transmisión televisiva y ocurrió delante de jugadores, integrantes de las delegaciones y efectivos de seguridad.

Por su parte, La Patria indicó que la sanción podría alcanzar entre uno y tres años de suspensión. Además, la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol tendría que evaluar las responsabilidades del juez e incluso una posible salida definitiva del referato.

El caso deberá ser revisado por las autoridades correspondientes para determinar las medidas disciplinarias que se aplicarán tras el escándalo.

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