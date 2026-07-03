La tranquilidad que rodeaba a la concentración de Egipto se vio interrumpida por un incidente ocurrido en el hotel donde se hospeda el equipo en Dallas, a pocas horas de su compromiso frente a Australia por los octavos de final del Mundial 2026. Un altercado con un agente de la policía local terminó generando momentos de tensión y preocupación.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, un efectivo de la Policía de Dallas mantuvo un fuerte intercambio verbal con un integrante de la delegación egipcia. En el video se observa cómo el uniformado se dirige de manera enérgica hacia el miembro del equipo, quien cuestiona el trato recibido y responde a la actitud del agente.

La discusión fue subiendo de tono en cuestión de segundos y provocó la intervención de otras personas que se encontraban en el lugar. Miembros del cuerpo técnico y personal de seguridad intentaron calmar los ánimos para evitar que la situación pasara a mayores, mientras varios testigos registraban el incidente con sus teléfonos celulares.

🇺🇸👮🇪🇬 Policía estadounidense agrede a miembro de la selección de Egiptopic.twitter.com/N0H0VIxn6X — RT en Español (@ActualidadRT) July 3, 2026

Hasta el momento, ni la Federación Egipcia de Fútbol ni las autoridades de Dallas han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. El episodio, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, añadió un inesperado foco de atención en la antesala de un partido clave para las aspiraciones de Egipto en la Copa del Mundo.

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