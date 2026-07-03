Por Kenyi Peña Andrade

La tranquilidad que rodeaba a la concentración de Egipto se vio interrumpida por un incidente ocurrido en el hotel donde se hospeda el equipo en Dallas, a pocas horas de su compromiso frente a Australia por los octavos de final del Mundial 2026. Un altercado con un agente de la policía local terminó generando momentos de tensión y preocupación.