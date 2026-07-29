Por Rogger Fernández

La FIFA quiere vender el Mundial: la última propuesta de Gianni Infantino

10:16

El plan contempla la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de la operación de estos certámenes. De acuerdo con la información publicada por el medio británico, la compañía tendría una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares. 

10:15

Según reveló The Times, el organismo presidido por Gianni Infantino analiza vender participaciones minoritarias de sus competiciones más valiosas, entre ellas el Mundial masculino y femenino y la Copa Mundial de Clubes, como parte de un nuevo modelo de gestión que buscaría atraer inversión privada sin perder el control de sus torneos.

10:13

Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de lo que viene ocurriendo con la FIFA, tras el proyecto de Gianni Infantino de vender parte del Mundial y otras competencias al sector privado.

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