Los hinchas del América de México se molestaron luego de que filtraran imágenes de Nicolás Castillo, delantero de las ‘Águilas', en una fiesta previo a la final de la Liga MX ante Monterrey. El problema para el atacante chileno es que fue él quien erró el primer penal en la tanda de los penales.

El pasado 29 de diciembre, Monterrey venció al América por la tanda de penales en la definición por el título del Apertura 2019 Liga MX. Si bien fue la ruleta de la pena máxima la que decidió al campeón, los hinchas de las ‘Águilas’ apuntaron todas sus críticas a Nicolás Castillo, quien erró su disparo. Un cobro clave pues fue el chileno el que abrió la tanda.

Días después de aquel decisivo encuentro, el delantero vuelve a estar en el ojo de la tormenta por una supuesta salida a una fiesta, precisamente en la previa de aquel encuentro.

La revista ‘TVNotas’ filtró imágenes de Castillo en un centro nocturno en la Ciudad de México, acompañado por la actriz española Candela Márquez, mientras bailaban a altas horas de la madrugada.

Las fotos del chileno que filtró la revista 'TVNotas'.





La revista detalló que Nicolás Castillo pagó la cuenta y que Candela Márquez estuvo en todo momento acompañando al jugador.

La misma publicación aseguró que ambos se conocieron hace un mes y en reiteradas oportunidades han salido, pero fue hasta esta ocasión en que fueron sorprendidos por las cámaras.

Nicolás Castillo no fue titular en esa segunda final ante Monterrey, pero jugó 25 minutos en el tiempo extra. El atacante no pasa por su mejor momento deportivo y ya ha sido vinculado con otros equipos, aunque él ha dicho en varias oportunidades que no piensa salir del América hasta terminar contrato.

