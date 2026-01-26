Escándalo en el fútbol mundial. El técnico Robert Moreno quedó en el centro de la polémica luego de ser acusado de utilizar ChatGPT durante su paso por el FC Sochi, de la Premier League de Rusia. El entrenador fue despedido en septiembre del año pasado.

Andrei Orlov, exdirector general del club ruso, reveló en una entrevista que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta central en el trabajo del entrenador. "Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales”, sostuvo.

Robert Moreno también dirigió al As Mónaco. (Getty Images) / Anthony Dibon

De acuerdo a su testimonio, ChatGPT era utilizado para diseñar sesiones de entrenamiento, organizar viajes, definir aspectos tácticos y sugerir fichajes para el club. Esta situación generó alarma en el cuerpo técnico, que temía una dependencia de esta herramienta.

Orlov mencionó que se cargaron datos de scouting en la plataforma para evaluar delanteros en el mercado de fichajes. Así, se posicionó Artur Shushenachev como la mejor opción, por delante de otros nombres analizados.

Tras la revelaciones de Orlov, Robert Moreno desmintió públicamente a Orlov en declaraciones al diario La Razón. “Nunca he utilizado ChatGPT (ni ninguna IA) para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”, afirmó el español.