Un insólito episodio sacudió la Copa Simón Bolívar , el torneo de ascenso del fútbol boliviano. Durante el encuentro entre Atlético Independiente de Cochabamba y 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas de Potosí, el arquero visitante protagonizó una de las protestas más radicales y comentadas del año a nivel internacional.

El marcador se encontraba empatado 2-2 en el minuto 92 en el Estadio Félix Capriles. Fue entonces cuando el árbitro principal, Carlos Arteaga, sancionó un polémico penal a favor del equipo local por una supuesta infracción del arquero sobre el delantero Junior Ernesto Adiri. La decisión, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, provocó la indignación del plantel de Potosí debido a la evidente ausencia de falta y la inexistencia de la tecnología VAR en la competición.

🇧🇴😳 Increíble esto que pasó en Bolivia, por la Copa Simón Bolívar. El arquero SE NEGÓ A ATAJAR UN PENAL cobrado por una falta inexistente. El delantero igual metió el gol y terminó el partido. pic.twitter.com/DfVKjB2X05 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 23, 2026

La radical protesta de Gustavo Tesonotte

Ante la negativa del árbitro de rectificar su decisión, el arquero argentino, Gustavo Tesonotte, tomó una determinación drástica en señal de protesta: caminó hacia su portería pero, en lugar de colocarse bajo los tres palos para intentar detener el disparo, se paró deliberadamente de espaldas junto al poste derecho, dejando el arco completamente desprotegido.

A pesar de que el plantel visitante esperaba un gesto de deportividad o Fair Play, el ejecutor de Independiente cobró la falta sin oposición alguna, sellando el 3-2 definitivo justo antes del pitazo final.

“Nosotros nos estábamos jugando una clasificación para ascender y que nos jueguen de esa manera no me pareció, por eso tomamos la decisión”, declaró posteriormente Gustavo Tesonotte en diálogo con medios internacionales. El portero añadió de manera categórica: “Si tanto quieren ayudar al equipo de Independiente de Cochabamba está bien, que terminen ganando el partido”.

Sanción inmediata y de oficio en el fútbol boliviano

La masiva repercusión de las imágenes forzó una respuesta inmediata por parte de las autoridades deportivas del país altiplánico. La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió la Resolución de Suspensión N.º 005/2026.

Mediante este dictamen oficial, se determinó de forma categórica que el colegiado Carlos Arteaga sancionó un “penal inexistente en una jugada de disputa normal”, influyendo de manera directa en el resultado del compromiso. Como consecuencia directa, el referí fue suspendido de manera indefinida de todas las competiciones programadas para la gestión 2026 de la FBF.

Pese a la ratificación del grave error arbitral por parte del organismo regulador, la dirigencia de Wilstermann Cooperativas no logró la anulación del resultado, por lo que los tres puntos permanecen asignados a Atlético Independiente de Cochabamba.