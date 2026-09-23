Por Redacción EC

Un insólito episodio sacudió la Copa Simón Bolívar, el torneo de ascenso del fútbol boliviano. Durante el encuentro entre Atlético Independiente de Cochabamba y 10 de Noviembre Wilstermann Cooperativas de Potosí, el arquero visitante protagonizó una de las protestas más radicales y comentadas del año a nivel internacional.

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